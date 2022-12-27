Той самий будинок у Києві! Де зараз живуть люди, в чиє житло влучив Shahed

Іранський безпілотник впав на їхній дім, коли Росія атакувала один з об’єктів критичної інфраструктури неподалік. Це було 17 жовтня. Того ж дня місто офіційно визнало будинок на Жилянській аварійним.

Але мешканці мають сумніви. Наполовину зруйнований чи наполовину цілий? Така суперечка зараз точиться у столиці навколо будинку, що постраждав від масованої атаки.

Не можна сказати в перший день влучення, що будинок аварійний і його потрібно зносити. Такий висновок можна зробити тільки після того, як буде зроблена експертиза.

На цьому наголошує власниця вцілілої квартири Тетяна Махрінська.

Зараз також дивляться

Історичну чотириповерхівку на Жилянській офіційно визнали аварійною. Проте мешканці будинку так не вважають.

Частина квартир вціліла, тож люди хочуть відбудувати й решту. Що кажуть мешканці та яка доля чекає на історичну будівлю — дивись на Вікнах.

Раніше ми розповідали, чому не варто самостійно збивати дрони та чим це небезпечно.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!