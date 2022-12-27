Люди

Той самий будинок у Києві! Де зараз живуть люди, в чиє житло влучив Shahed

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 27 Грудня 2022, 13:00

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