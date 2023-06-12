Видели, как горел человек. Как супруги из Днепра приходят в себя после ракетного удара на АЗС

Жизнь продолжается, несмотря на ужасные события войны. И те, кто выжил после страшных ракетных ударов и смог жить дальше — доказательство страшных преступлений России и свидетельство того, что мы ничего не забудем.

Супруги из Днепра, травмированные в результате российской атаки на городскую АЗС в прошлом году 25 октября, продолжают усиленную реабилитацию. Пара получила тяжелые травмы позвоночника, когда находилась в авто. Именно в это время произошел ракетный удар, в эпицентре которого оказались молодые люди.

Тогда погибли работник автомойки и беременная пассажирка другого автомобиля. А четыре человека получили увечья. Среди них Анастасия и Алексей — они с тех пор в креслах колесных.

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Тот страшный миг Анастасия помнит до сих пор: потеряла сознание сразу после взрыва, а в сознание пришла от криков мужа, пытавшегося выбраться из автомобиля. Алексей говорил, что не чувствует ног.

— Я сунул руку под куртку и увидел, что там все в крови. Осколок прилетел в спину, — вспоминает Алексей.

Тогда они с трудом открыли дверь и выбрались из машины.

Анастасия видела, как горел мужчина на заправке. Тогда Алексей просил жену не смотреть туда.

После нескольких операций и двух месяцев реабилитации пострадавшие поняли, что ноги их не двигаются. Началась депрессия, слезы и боли.

Теперь супруги, несмотря ни на что, хотят встать на ноги, планируют поехать в реабилитационный лагерь и трижды в неделю занимаются соответствующими упражнениями.

Что пережил военный Яворивского полигона во время обстрела и как спасся, мы писали в нашем другом материале.

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