Видели, как горел человек. Как супруги из Днепра приходят в себя после ракетного удара на АЗС

Жизнь продолжается, несмотря на ужасные события войны. И те, кто выжил после страшных ракетных ударов и смог жить дальше — доказательство страшных преступлений России и свидетельство того, что мы ничего не забудем.
Супруги из Днепра, травмированные в результате российской атаки на городскую АЗС в прошлом году 25 октября, продолжают усиленную реабилитацию. Пара получила тяжелые травмы позвоночника, когда находилась в авто. Именно в это время произошел ракетный удар, в эпицентре которого оказались молодые люди.
Тогда погибли работник автомойки и беременная пассажирка другого автомобиля. А четыре человека получили увечья. Среди них Анастасия и Алексей — они с тех пор в креслах колесных.
Тот страшный миг Анастасия помнит до сих пор: потеряла сознание сразу после взрыва, а в сознание пришла от криков мужа, пытавшегося выбраться из автомобиля. Алексей говорил, что не чувствует ног.
— Я сунул руку под куртку и увидел, что там все в крови. Осколок прилетел в спину, — вспоминает Алексей.
Тогда они с трудом открыли дверь и выбрались из машины.
Анастасия видела, как горел мужчина на заправке. Тогда Алексей просил жену не смотреть туда.
Анастасия видела, как горел мужчина на заправке. Тогда Алексей просил жену не смотреть туда.
После нескольких операций и двух месяцев реабилитации пострадавшие поняли, что ноги их не двигаются. Началась депрессия, слезы и боли.
Теперь супруги, несмотря ни на что, хотят встать на ноги, планируют поехать в реабилитационный лагерь и трижды в неделю занимаются соответствующими упражнениями.
Что пережил военный Яворивского полигона во время обстрела и как спасся, мы писали в нашем другом материале.
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