Бачили, як горіла людина. Як подружжя з Дніпра оговтується після ракетного удару на АЗС

Життя триває попри жахливі події війни. І ті, хто вижив після страшних ракетних ударів та зміг жити далі — доказ страшних злочинів Росії та свідчення того, що ми нічого не забудемо.

Подружжя дніпрян, травмоване внаслідок російської атаки на міську АЗС торік 25 жовтня, продовжує посилену реабілітацію. Пара зазнала тяжких травм хребта, коли перебувала в авто. Саме у той час стався ракетний удар, в епіцентрі якого й опинилися молоді люди.

Тоді загинули працівник автомийки та вагітна пасажирка іншого авто. А четверо людей зазнали каліцтва. Серед них Анастасія та Олексій — вони відтоді у кріслах колісних.

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Ту страшну мить Анастасія пам’ятає досі: втратила свідомість одразу після вибуху, а до тями прийшла від криків чоловіка, який намагався вибратися з автівки. Олексій казав, що не відчуває ніг.

— Я засунув руку під куртку і побачив, що там усе в крові. Уламок прилетів у спину, — пригадує Олексій.

Тоді вони насилу відчинили двері та вибралися з машини.

Анастасія бачила, як горів чоловік на заправці. Тоді Олексій просив дружину не дивитися туди.

Після кількох операцій та двох місяців реабілітації постраждалі зрозуміли, що їхні ноги не рухаються. Почалася депресія, сльози та біль.

Тепер подружжя попри все хоче встати на ноги, планує поїхати у реабілітаційний табір й тричі на тиждень займається відповідними вправами.

Що пережив військовий Яворівського полігону під час обстрілу та як врятувався, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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