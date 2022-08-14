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Ирина Тимчишин 14 августа 2022, 22:30

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Тьма больше не страшна: кто и как производит “глаза” для ВСУ и почему бойцы ездят без света
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