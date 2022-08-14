Тьма больше не страшна: кто и как производит “глаза” для ВСУ и почему бойцы ездят без света

Пока военные удерживают границы нашего государства и ежедневно в ожесточенных боях отвоевывают метры оккупированных земель, украинцы в тылу защищают другой фронт – технический.

Такие “глаза” для военных – это прототип тепловизора. А используют его ВСУ, чтобы ездить ночью без включенных фар.

Как только где-то свет, сразу оккупанты пулеметами насыпают.

Там категорически запрещено ездить со светом. Они закрывают фары, повороты, стопы, подсветки. Даже на панели все лампочки, – рассказывает волонтер Владимир Муссур.

Создают разнообразные аксессуары и технические устройства, чтобы армейцам облегчить службу. Изготавливают им специальные камеры для машин, чтобы они могли безопасно двигаться ночью.

Также начали производить мобильные солнечные станции, питающие приборы уничтожающие вражеское оружие.

Как работают волонтеры и помогают ли технологические приборы ВСУ – смотрите в сюжете.

Невозможно смотреть без слез! Смотрите о трогательной эвакуации стариков дедушки и бабушки из Бахмута под обстрелами.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!