Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла

Поки військові утримують кордони нашої держави та щодня у запеклих боях відвойовують метри окупованих земель, українці в тилу боронять інший фронт – технічний.

Такі “очі” для військових — це прототип тепловізора. А використовують його ЗСУ, щоб їздити вночі без увімкнених фар.

Щойно десь світло, то зразу окупанти кулеметами насипають.

Там категорично заборонено їздити зі світлом. Вони закривають фари, повороти, стопи, підсвітки. Навіть на панелі всі лампочки, — розповідає волонтер Володимир Муссур.

Створюють різноманітні девайси та технічні пристрої, щоб армійцям полегшити службу. Виготовлюють їм спеціальні камери для машин, щоб ті могли безпечно рухатися у пітьмі.

Також почали робити мобільні сонячні станції, які живлять прилади що знищують ворожу зброю.

Як працюють волонтери та чи допомагають технологічні прилади ЗСУ — дивіться у сюжеті.

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