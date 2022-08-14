Люди

Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла

Ірина Тимчишин 14 Серпня 2022, 22:30

Більше відео
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
0:04:57
історії постраждалих від обстрілу Нікополя
Вийшов зі спальні — і за хвилину туди прилетіла ракета: історії постраждалих від обстрілу Нікополя
0:10:03
Герої Чернігівщині
“Матусі гріли своїх і чужих діток власним тілом та грілочками”. Як у блокадному Чернігові малюки з’являлися на світ під обстрілами
0:02:53
Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
Неможливо дивитися без сліз! Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
Дивитись більше

Останні відео
0:02:33
Прилад нічного бачення

Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
0:02:38
Наслідки обстрілу Широківської громади 14.08.2022 - ситуація в Дніпропетровській області
Уламок снаряда влучив у серце й убив молодого батька — ситуація в прифронтовій Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 14 серпня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 14 серпня
0:04:57
історії постраждалих від обстрілу Нікополя
Вийшов зі спальні — і за хвилину туди прилетіла ракета: історії постраждалих від обстрілу Нікополя
0:02:03
Винагорода за окупанта
Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів
Більше відео
Вибух в Єревані
Читати далі
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь