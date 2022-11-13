Учат держать оружие и давать отпор врагу! Как готовят украинских воинов к бою с оккупантами

112 бригада терробороны тщательно готовит новых бойцов, которые будут помогать отвоевывать временно оккупированные территории.

Воины этой бригады участвовали в боевых действиях с самого начала полномасштабной войны. В частности, обороняли Киевскую область от нашествия российских оккупантов.

В настоящее время батальоны воюют как на Южном, так и на Восточном направлениях. Но не забывают обучать своих новых бойцов.

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Занять позицию, зарядить оружие и четко реагировать на приказы командира — сейчас самый важный план действий для новобранцев.

Бойцы знакомятся со стрелковым оружием и совершенствуют все движения до автоматизма. Кроме стандартных автоматов Калашникова, учатся стрелять здесь и на раритетах, как, например, пулемет ДП-27. Он старый, но в руках мастера все еще смертелен для врагов.

Привыкает к звукам выстрелов и запаху пороха на учениях и Владислава. Девушка с позывным Хулиганка пошла в военкомат в начале февраля. Говорит, было предчувствие — начнется война. Окончательно решила присоединиться к терробороне после просмотра новостного сюжета.

Кроме тренировок со стрелковым оружием, учат бойцов и правильно применять гранаты. Боец батальона с позывным Фокс говорит, что важно, чтобы новобранцы не боялись пользоваться и таким вооружением.

Чем дальше бросил — живее остался.

Командиры уверяют, что самое главное в подготовке новых бойцов — это желание и выдержка. Потому что большинство добровольцев действительно никогда не держали оружие в руках.

В среднем подготовка одного терробороновца длится три-четыре месяца. После этого защитник будет иметь базовые знания, которые помогут ориентироваться на поле боя. Но все же окончательное посвящение в воины боец ​​проходит на фронте.

Обучение боевых медиков и инструкторов по тактической медицине также максимально приближено к реальным боевым условиям. Читай, как проходит обучение боевых медиков по международным стандартам.

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