Вчать тримати зброю та давати відсіч ворогу! Як готують українських воїнів до бою з окупантами

112 бригада тероборони ретельно готує нових бійців, які допомагатимуть відвойовувати окуповані території.

Воїни цієї бригади брали участь у бойових діях з самого початку повномасштабної війни. Зокрема обороняли Київщину від навали російських окупантів.

Нині батальйони воюють як на Південному, так і на Східному напрямках. Та водночас не забувають навчати своїх нових бійців.

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Зайняти позицію, зарядити зброю та чітко реагувати на команди командира — наразі найважливіший план дій для новобранців.

Бійці ознайомлюються зі стрілецькою зброєю та удосконалюють усі рухи до автоматизму. Окрім стандартних автоматів Калашникова, вчаться стріляти тут і з раритетів як-от, наприклад, кулемет ДП-27. Він старий, але в руках майстра все ще смертельний для ворогів.

Звикає до звуків пострілів та запаху пороху на навчаннях і Владислава. Дівчина з позивним Хуліганка пішла до військкомату на початку лютого, бо мала передчуття — буде війна. Остаточно вирішила приєднатися саме до тероборони після перегляду новинного сюжету.

Окрім тренувань зі стрілецькою зброєю — вчать бійців і правильно застосовувати гранати. Боєць батальйону на псевдо Фокс говорить, що важливо, щоб новобранці не боялись користуватись і таким озброєнням.

Чимдалі кинув — більш живим залишився.

Командири ж запевняють, що найголовніше у підготовці нових бійців — це бажання та витримка. Бо більшість добровольців дійсно ніколи не тримала зброю в руках.

У середньому підготовка одного тероборонівця триває три-чотири місяці. Після цього захисник уже матиме базові знання, які допоможуть орієнтуватися на полі бою. Але все ж остаточне посвячення у воїни боєць проходить на фронті.

Навчання бойових медиків та інструкторів з тактичної медицини також максимально наближені до реальних бойових умов. Читай, як проходить навчання бойових медиків за міжнародними стандартами.

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