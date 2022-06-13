Убить искусство невозможно! Актеры из Северодонецка дважды бежали от войны, но продолжают давать спектакли

Актеры Луганского украинского театра, которые последние семь лет выступали в Северодонецке, уже второй раз переехали из-за российской агрессии.

Сейчас актеры поставили спектакль в Днепре. На сцену они вышли в первый раз с 24 февраля.

Свои выступления называют вкладом в информационную войну против оккупантов и посвящают их защитникам Украины. Зрителями первого спектакля со времен полномасштабного вторжения стали такие же переселенцы из Северодонецка, как и сами актеры.

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— Это отличная возможность для нас и для них. Посмотреть друг на друга, возможно, найти своих знакомых, — говорит актер Владимир Благой.

В зале — аншлаг. Спектакль проходит в рамках фестиваля Мельпомена Таврии, ранее фестиваль ежегодно принимал Херсон. Поэтому украинские и зарубежные артисты объединяются, чтобы показать, что убить украинское искусство невозможно.

Поддержка зрителей вдохновляет актеров, и они признаются, что игра на сцене отвлекает от жутких мыслей.

Премьера спектакля Кто я? состоялась в Северодонецке за неделю до российского вторжения. Чтобы показать представлений в Днепре, объединились две актерские труппы.

Не только актеры, но и спортсмены делают все, чтобы поднять боевой дух украинцев. Ранее мы рассказывали о благотворительном турнире по футболу в Украине.