Убить искусство невозможно! Актеры из Северодонецка дважды бежали от войны, но продолжают давать спектакли

Актеры Луганского украинского театра, которые последние семь лет выступали в Северодонецке, уже второй раз переехали из-за российской агрессии.
Сейчас актеры поставили спектакль в Днепре. На сцену они вышли в первый раз с 24 февраля.
Свои выступления называют вкладом в информационную войну против оккупантов и посвящают их защитникам Украины. Зрителями первого спектакля со времен полномасштабного вторжения стали такие же переселенцы из Северодонецка, как и сами актеры.
— Это отличная возможность для нас и для них. Посмотреть друг на друга, возможно, найти своих знакомых, — говорит актер Владимир Благой.
В зале — аншлаг. Спектакль проходит в рамках фестиваля Мельпомена Таврии, ранее фестиваль ежегодно принимал Херсон. Поэтому украинские и зарубежные артисты объединяются, чтобы показать, что убить украинское искусство невозможно.
Поддержка зрителей вдохновляет актеров, и они признаются, что игра на сцене отвлекает от жутких мыслей.
Премьера спектакля Кто я? состоялась в Северодонецке за неделю до российского вторжения. Чтобы показать представлений в Днепре, объединились две актерские труппы.
Не только актеры, но и спортсмены делают все, чтобы поднять боевой дух украинцев. Ранее мы рассказывали о благотворительном турнире по футболу в Украине.
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