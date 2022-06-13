Вбити мистецтво неможливо! Актори з Сєвєродонецька двічі тікали від війни, але продовжують давати вистави

Актори Луганського українського театру, які останні сім років виступали в Сєвєродонецьку, уже вдруге переїхали через російську агресію.

Наразі актори поставили спектакль у Дніпрі. На сцену вони вийшли вперше з 24 лютого.

Свої виступи називають внеском в інформаційну війну проти окупантів та присвячують їх захисникам України. Глядачами першої вистави з часів повномасштабного вторгнення стали такі ж переселенці з Сєвєродонецька, як і самі актори.

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— Це чудова можливість для нас і для них. Подивитися одне на одного, можливо, знайти тут своїх знайомих, — каже актор Володимир Благий.

У залі — аншлаг. Вистава проходить у рамках фестивалю Мельпомена Таврії. Раніше фестиваль щорічно приймав Херсон. Тож українські та закордонні артисти об’єднуються, щоб показати, що вбити українське мистецтво неможливо.

Підтримка глядачів надихає акторів, і вони зізнаються, що гра на сцені відволікає від моторошних думок.

Прем’єра вистави Хто я? відбулася у Сєвєродонецьку за тиждень до російського вторгнення. Щоб показати виставу у Дніпрі, об’єдналися дві акторські трупи.

Не тільки актори, а й спортсмени роблять усе, щоб підняти бойовий дух українців. Раніше ми розповідали про благодійний турнір з футболу в Україні.

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