Украинцев не сломать! Как в Запорожье отстраивают разрушенные ракетами дома

Несколько семей, которых россияне лишили домов, за считанные месяцы будут праздновать новоселье. По крайней мере, на это рассчитывают запорожские волонтеры, взявшиеся возводить для пострадавших новый дом на окраине города. Там в конце мая ракетами попали оккупанты.

Накануне на стройплощадке заливали фундамент, и пока бетон застынет, у благотворителей есть время, чтобы собрать часть суммы для возведения двора.

А в одиночку вместе с сыном рядом возводит новые стены своего разбомбленного дома Олег.

Когда прилетела ракета, получил три осколочных и ожог руки. Потихоньку отстраиваем дом. Окна поставили, сейчас вот возводим стены, будем крышей заниматься уже скоро, — рассказывает пострадавший житель Олег.

Благотворители, оплатившие работу строителей, говорят, что те должны завершить строительство дома к новому году. Ремонт внутри так же обещают сделать за счет волонтеров.

Как кипит работа и как помогают не безразличные люди и волонтеры — смотрите в Вікнах.

И людям радость, и ВСУ пользу! Смотрите, как черкасские школьники мастерят из дерева и собирают деньги для армейцев.

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