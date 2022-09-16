Українців не зламати! Як у Запоріжжі відбудовують зруйновані ракетами будинки

Кілька родин, яких росіяни позбавили домівок, за лічені місяці святкуватимуть входини. Принаймні, на це розраховують запорізькі волонтери, що узялися зводити для постраждалих новий будинок на околиці міста. Туди наприкінці травня ракетами поцілили окупанти.

Напередодні на будмайданчику заливали фундамент, і допоки бетон застигне, доброчинці мають час, аби зібрати більшу частину суми для зведення обійстя.

Самотужки, разом із сином, поруч зводить нові стіни свого розбомбленого будинку пан Олег.

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Коли прилетіла ракета, зазнав три осколкові та опік руки. Потихеньку відбудовуємо хату. Вікна поставили, зараз ось будуємо стіни, дахом займатимемося вже скоро, — розповідає постраждалий мешканець Олег.

Доброчинці, що оплатили роботу будівельників, кажуть, що ті мають завершити зведення будинку до нового року. Ремонт усередині так само обіцяють зробити коштом благодійників.

Тож як кипить робота та як допомагають не байдужі люди та волонтери — дивіться у Вікнах.

І людям радість, і ЗСУ користь! Дивіться, як черкаські школярі майструють з дерева та збирають гроші для армійців.

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