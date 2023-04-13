Где ваше уважение и благодарность? Досадные случаи унижения военных от гражданских украинцев

Напоминай себе каждый день об уважении, благодарности и вежливости к военным, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, водим малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, и сейчас чьи-то родители ежедневно оплакивают павших молодых сыновей. В материале мы рассказываем, как украинцы временами унижают военных.

Украинцы унижают военных: где ваше уважение и благодарность?

Хочется, чтобы им в глаза посмотрел мужчина в белом халате из Буковеля, который нагло отправлял в Бахмут нашего защитника, приехавшего в Карпаты на реабилитацию.

Конфликт мужчины вроде бы уладили, но пролистать такое, как страницу в соцсетях нельзя, мы сознательно возвращаемся к этой истории ради того, чтобы такого больше никогда не повторилось.

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Кадры, как местные встречают украинских защитников со слезами и объятиями, и мужчины, который бросается на военного со словами: “Лошара, езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь”, облетели сеть. Они как из параллельных реальностей.

В одной — украинцы благодарят военных за защиту и освобождение. В другой — оскорбляют и проявляют агрессию. Таких, к счастью, меньшинство. Но вопрос — как это вообще возможно? После полномасштабного вторжения, когда война затронула каждого.

Резонансный случай произошел в Буковеле. Черкасский бизнесмен Александр Фатула оскорбил бойца, который приехал на реабилитацию из Бахмута, боевого медика Александра Одарченко.

Вчера я слышал, что ВСУ — это скот. Сегодня тоже ВСУ называли не очень добрыми словами, — рассказывает боевой медик Александр Одарченко.

Конфликт возник из-за просьбы бойца общаться на украинском, а завершился извинением Фатулы.

Досадные случаи оскорбления военных

Боец Виктор Якименко в ноябре ехал домой в отпуск, стоя в тамбуре. Из вагона его выгнали, потому что пассажирам плохо пахло. Это лишь случаи, которые получили огласку благодаря соцсетям. А сколько воинов просто молча стерпели пренебрежение.

Это нельзя толерировать ни в коем случае. Это должно стать новой нормой, которая должна быть прописана в общественном договоре — достоинство и уважение военных и ветеранов, — говорит морской пехотинец и ветеран Глеб.

Глеб — ветеран российско-украинской войны. Агрессию гражданских почувствовал на себе в тылу, когда стоял в очереди за кофе. Человек в очереди попросил пропустить, потому что спешит, но и Глеб спешил, потому отказал. Тогда ему сказали, почему он так молод и здоров, но не воюет. Ветеран взорвался, объяснил, где он был.

Объяснил, что защищал Мариуполь. Тяжелое ранение, плен. После возвращения — сложное и длительное лечение. Когда случился конфликт, был в гражданской одежде, — рассказывает Глеб.

Многие военные не носят пиксель, когда приезжают с фронта в отпуск или на лечение. Мы не можем сразу определить, кто перед нами. Поэтому общую культуру общения следует повышать, а градус напряжения — снижать.

Бойцам на передовой больно это слышно

Бойцы на передовой больно воспринимают проявления пренебрежения к собратьям в тылу. Нацгвардеец с позывным Метис вспоминает, насколько всеобъемлющей была поддержка украинцев в начале полномасштабного вторжения.

Теперь, говорит, некоторые начали забывать о войне, нарастает усталость. Некий парадокс: чем дальше воины отгоняют врага, освобождая города и села; чем дольше сдерживают россиян на нуле, тем чаще поднимают голову те, “кто их туда не посылал”.

Украинский ветеранский фонд имеет круглосуточную горячую линию психологической поддержки военных и семей. Это бесплатно и анонимно. А еще в фонде запускают социальную кампанию Уважение. На улицах появляются билборды с военными, в соцсетях призывают выкладывать фотографии воинов с тегом Ветераны разные, победа одна.

До полномасштабного вторжения в Украине было полмиллиона участников боевых действий. Сейчас нас защищает миллион двести тысяч военных. После победы мы станем страной ветеранов.

Соцопрос группы Рейтинг свидетельствует — 91% украинцев считают, что наше общество уважает ветеранов. Что интересно, среди военных так думают только 60% опрошенных.

Ранее мы рассказывали, как общаться с военными, чтобы сохранить отношения.

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