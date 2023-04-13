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Де ваша повага і вдячність? Прикрі випадки принижень військових від цивільних українців

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 13 Квітня 2023, 14:00

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