Де ваша повага і вдячність? Прикрі випадки принижень військових від цивільних українців

Нагадуй собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до військових, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, водимо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, і зараз чиїсь батьки щодня оплакують полеглих молодих синів. У матеріалі ми розповідаємо, як українці часом принижують військових.

Українці принижують військових: де ваша повага і вдячність?

Хочеться, щоб їм в очі подивився чоловік у халаті з Буковеля, який нахабно відправляв у Бахмут нашого захисника, що приїхав у Карпати на реабілітацію.

Конфлікт чоловіки ніби владнали, але перегорнути таке як сторінку в соцмережах не можна, ми свідомо повертаємося до цієї історії заради того, щоб такого більше ніколи не повторилось.

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Кадри, як місцеві зустрічають українських захисників зі сльозами та обіймами, та чоловіка, який кидається на військового зі словами: “Лошара, їдь у свій Бахмут, чого ти тут сидиш”, облетіли мережу. Вони ніби з паралельних реальностей.

В одній — українці дякують військовим за захист і визволення. В іншій — ображають та виявляють агресію. Таких, на щастя, меншість. Але запитання — як це взагалі можливо? Після повномасштабного вторгнення, коли війна торкнулася кожного.

Резонансний випадок трапився в Буковелі. Черкаський бізнесмен Олександр Фатула образив бойового медика Олександра Одарченка, який приїхав на реабілітацію з Бахмута.

Учора я чув, що ЗСУ — це худоба. Сьогодні теж ЗСУ називали не дуже добрими словами, — розповідає бойовий медик Олександр Одарченко.

Конфлікт спалахнув через прохання бійця спілкуватися українською, а завершився вибаченням Фатули.

Прикрі випадки образ військових

Боєць Віктор Якименко у листопаді їхав додому у відпустку, стоячи в тамбурі. З вагона його вигнали, бо пасажирам погано пахло. Це лише випадки, що набули розголосу завдяки соцмережам. А скільки воїнів просто мовчки стерпіли зневагу.

Цього не можна толерувати в жодному разі. Це має стати новою нормою, яка має бути прописана в суспільному договорі — це гідність і повага до військових і ветеранів, — каже морський піхотинець та ветеран Гліб.

Гліб — ветеран російсько-української війни. Агресію цивільних відчув на собі в тилу, коли стояв у черзі по каву. Людина в черзі попросила пропустити, бо поспішає, але й Гліб поспішав, тому відмовив. Тоді йому сказали, чому він такий молодий і здоровий, але не воює. Ветеран вибухнув, пояснив, де він був.

Пояснив, що боронив Маріуполь. Тяжке поранення, полон. Після повернення — складне і тривале лікування. Коли трапився конфлікт, був у цивільному одязі, — розповідає Гліб.

Багато військових не носять піксель, коли приїздять з фронту у відпустку чи на лікування. Ми не можемо відразу визначити, хто перед нами. Тому загальну культуру спілкування слід підвищувати, а градус напруги — знижувати.

Бійцям на передовій боляче це чути

Бійці на передовій боляче сприймають прояви зневаги до побратимів у тилу. Нацгвардієць на псевдо Метис пригадує, якою всеохопною була підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення.

Тепер, каже, дехто почав забувати про війну, наростає втома. Якийсь парадокс: чим далі воїни відганяють ворога, звільняючи міста і села; чим довше стримують росіян на нулі, — тим частіше підіймають голову ті, “хто їх туди не посилав”.

Український ветеранський фонд має цілодобову гарячу лінію психологічної підтримки військових та їхніх сімей. Це безкоштовно та анонімно. А ще у фонді запускають соціальну кампанію Повага. На вулицях з’являються білборди з військовими, у соцмережах закликають викладати світлини воїнів із тегом Ветерани різні, перемога одна.

До повномасштабного вторгнення в Україні було півмільйона учасників бойових дій. Нині нас захищає мільйон двісті тисяч військових. Після перемоги ми станемо країною ветеранів.

Соцопитування групи Рейтинг свідчать — 91% українців вважає, що наше суспільство поважає ветеранів. Що цікаво — серед військових так думають лише 60% опитаних.

Раніше ми розповідали, як спілкуватися з військовими, щоб зберегти стосунки.

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