Уличные герои Киева: как столичные коммунальщики пытаются поддерживать чистоту в городе

Столичные коммунальщики пытаются поддерживать чистоту в городе.

Они не могут работать во время комендантского часа, однако прилагают максимум усилий, чтобы столица все же выглядела ухоженной.

В настоящее время работы прибавилось. Ведь приходится вывозить остатки того, что осталось от разбомбленных рашистами домов.

Здесь им помогают добровольцы, живущие неподалеку. Ведь самостоятельно службы не справились бы.