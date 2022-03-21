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Уличные герои Киева: как столичные коммунальщики пытаются поддерживать чистоту в городе

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 21 марта 2022, 02:00

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Коммунальные службы Киева

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