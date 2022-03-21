Вуличні герої Києва: як столичні комунальники намагаються підтримувати чистоту у місті

Столичні комунальники щосили намагаються підтримувати чистоту у місті.

Вони не можуть працювати під час комендантської години, однак докладають максимум зусиль, аби столиця усе ж мала доглянутий вигляд.

Нині роботи додалося. Адже доводиться вивозити залишки того, що лишилося від розбомблених рашистами будинків.

Тут їм допомагають добровольці, які живуть неподалік. Адже самотужки служби не впоралися б.