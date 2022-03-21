Вуличні герої Києва: як столичні комунальники намагаються підтримувати чистоту у місті

Столичні комунальники щосили намагаються підтримувати чистоту у місті.
Вони не можуть працювати під час комендантської години, однак докладають максимум зусиль, аби столиця усе ж мала доглянутий вигляд.
Нині роботи додалося. Адже доводиться вивозити залишки того, що лишилося від розбомблених рашистами будинків.
Нині роботи додалося. Адже доводиться вивозити залишки того, що лишилося від розбомблених рашистами будинків.
Тут їм допомагають добровольці, які живуть неподалік. Адже самотужки служби не впоралися б.