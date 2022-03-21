Люди

Вуличні герої Києва: як столичні комунальники намагаються підтримувати чистоту у місті

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 21 Березня 2022, 02:00

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Комунальні служби Києва

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