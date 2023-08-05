Дочь до сих пор пишет в мессенджер, но ответа уже не будет. История семьи, которую война разлучила навсегда

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины и нашего народа, смелые мужья и женщины бросили все, что имели, чтобы защищать родную землю от оккупантов. К сожалению, многие из этих людей погибли.

Что переживают родные в эти моменты? Как справиться с горем? Сегодня мы расскажем о семье из Купянского района Харьковской области. Она о 17-летней Еве, которая благодаря папе сейчас учится в Харькове, её маме-учительнице, которая ежедневно ездит за 120 километров на работу в Купянск.

И их папе Викторе Валяеве, который положил жизнь, чтобы они могли жить дальше.

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Его дочь до сих пор пишет в мессенджер раз в неделю, хотя знает, что папы вот уже четыре месяца как нет.

Отец буквально освободил их с мамой, когда они оказались в оккупации. Попросился на Купянское направление, потому что знал — там его девочки. Он увез ребенка, а сам потом погиб.

С погибшим мужем Юлия были сверстниками. В этом году женщине исполнилось 37. Виктору навсегда будет 36 человек.

Своей дочери мужчина говорил: пока шел к тебе, пол роты потерял.

Их квартира уничтожена взрывной волной, но мама и дочь радуются, что целыми остались фото с Виктором.

Украинская победа достается за страшную цену. О продвижении ВСУ можно узнать из актуальной карты боевых действий в нашем другом материале.

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