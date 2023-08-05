Донька досі пише у месенджер, але відповіді вже не буде. Історія сім’ї, яку війна розлучила назавжди

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України та нашого народу, сміливі мужі та жінки кинули все, що мали, аби захищати рідну землю від окупантів. На жаль, багато з цих людей загинули.

Що переживають рідні в такі моменти? Як впоратися з горем? Сьогодні ми розповімо про сім’ю з Купʼянського району на Харківщині. Вона про 17-річну Єву, яка завдяки татові зараз вчиться у Харкові, її маму-вчительку, яка щодня їздить за 120 кілометрів на роботу до Купʼянська.

І їхнього тата Віктора Валяєва, який поклав життя, аби вони могли жити далі.

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Його донька і досі пише в месенджер раз на тиждень, хоча знає, що тата ось уже чотири місяці як немає.

Батько буквально звільняв їх із мамою, коли вони опинилися в окупації. Попросився на Купʼянський напрямок, бо знав — там його дівчата. Він вивіз дитину, а сам згодом загинув.

Із загиблим чоловіком Юлія були однолітками. Цього року жінці виповнилося 37. Віктору назавжди буде 36.

Своїй доньці чоловік казав: доки йшов до тебе, півроти загубив.

Їхня квартира — понищена вибуховою хвилею, але мама та донька радіють, що цілими лишилися фото з Віктором.

Українська перемога виборюється страшною ціною. Про просування ЗСУ можна дізнатися з актуальної карти бойових дій у нашому іншому матеріалі.

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