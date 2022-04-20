Люди

Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь

Андрей Почтев 20 апреля 2022, 10:00

Больше видео
0:02:41
Як маленьки Богдан допомагає прикордонникам на Харковщині
Украину не победить, пока у нас есть такое будущее! Как маленький Богдан помогает пограничникам
0:04:01
Гаряча лінія для родичів російських військових Повернись живим з України
19 тысяч звонков, но ни одного еще не забрали — как работает колл-центр для родственников оккупантов
Перемоги України на Іграх нескорених
Новые победы! Украинские спортсмены завоевывают медали Invictus Games
0:04:04
Охоронець захизав пологовий будинок на київщині під час осбтрілів
Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области
Смотреть больше

Последние видео
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині

Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации
0:03:47
Як працює релокація бізнесу під час війни
Бесплатная перевозка и денежная поддержка: как работает программа релокации бизнеса
0:03:35
Проінспектував модульне містечко для біженців - Матеуш Моравецький приїхав до Львова
Польский премьер проинспектировал модульный городок для беженцев во Львове — что в нем есть
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 20 апреля
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 19.04.2022
Ежедневные ливни сдерживают наступление врага на Запорожье — какая ситуация в регионе
0:09:14
Звернення Зеленського
В рейтингах украинская армия давно заслужила быть выше российской — новое обращение Зеленского
0:02:41
Як маленьки Богдан допомагає прикордонникам на Харковщині
Украину не победить, пока у нас есть такое будущее! Как маленький Богдан помогает пограничникам
0:02:49
Українці повертаються додому - ситуація на пунктах пропуску
Украинцы массово возвращаются домой на Пасху — ситуация на границах
0:04:01
Гаряча лінія для родичів російських військових Повернись живим з України
19 тысяч звонков, но ни одного еще не забрали — как работает колл-центр для родственников оккупантов
Больше видео
Селище Макарів повертається до життя
Читать дальше
Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь