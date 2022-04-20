Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь

Вражеские мины и снаряды калечат и убивают детей. С начала полномасштабной агрессии только в областной детской больнице Запорожья спасли почти три десятка раненых малышей и подростков.

Накануне в медучреждение попала еще одна пациентка — 14-летняя Катя, которой осколок боеприпаса насквозь пробил бок.

Когда началась бомбардировка, девочка была на улице. Говорит: ракета попала по соседнему дому и машине.

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Я поворачиваюсь — вижу все оранжевое и чувствую боль в руке и боку.

Бабушка воспитывает внучку сама. Когда увидела ранение, забрала ее в подвал и начала обрабатывать раны. Как только взрывы утихли, бабушка побежала к соседу, и тогда на машине Катю удалось доставить в больницу Запорожья.

Медики говорят, что ребенку повезло, потому что осколок пробил бок насквозь, но повреждения органов или костей нет.

Врачи спасают жизни под взрывами и обстрелами. Раньше мы рассказывали историю супругов медиков из Мариуполя.