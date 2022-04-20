Вижу — все оранжевое и чувствую боль. 14-летней Кате осколок боеприпаса пробил бок насквозь

Вражеские мины и снаряды калечат и убивают детей. С начала полномасштабной агрессии только в областной детской больнице Запорожья спасли почти три десятка раненых малышей и подростков.
Накануне в медучреждение попала еще одна пациентка — 14-летняя Катя, которой осколок боеприпаса насквозь пробил бок.
Когда началась бомбардировка, девочка была на улице. Говорит: ракета попала по соседнему дому и машине.
Я поворачиваюсь — вижу все оранжевое и чувствую боль в руке и боку.
Я поворачиваюсь — вижу все оранжевое и чувствую боль в руке и боку.
Бабушка воспитывает внучку сама. Когда увидела ранение, забрала ее в подвал и начала обрабатывать раны. Как только взрывы утихли, бабушка побежала к соседу, и тогда на машине Катю удалось доставить в больницу Запорожья.
Медики говорят, что ребенку повезло, потому что осколок пробил бок насквозь, но повреждения органов или костей нет.
Врачи спасают жизни под взрывами и обстрелами. Раньше мы рассказывали историю супругов медиков из Мариуполя.