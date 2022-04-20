Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь

Ворожі міни та снаряди калічать і вбивають дітей. Від початку повномасштабної агресії лише в обласній дитячій лікарні Запоріжжя врятували майже три десятки поранених малюків і підлітків.

Напередодні до медзакладу потрапила ще одна пацієнтка — 14-річна Катерина, якій уламок боєприпасу наскрізь пробив бік.

Коли почалося бомбардування, дівчина була на вулиці. Каже: ракета влучила по сусідньому будинку та машині.

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Я повертаюся — бачу все помаранчеве і відчуваю біль в руці та боці.

Бабуся виховує онуку сама. Коли побачила поранення, забрала її в підвал і почала обробляти рани. Щойно вибухи вщухли, бабуся побігла до сусіда, і тоді дівчину доправили автівкою до лікарні в Запоріжжі.

Медики кажуть, що дитині пощастило, бо уламок пробив бік наскрізь, ушкодження органів чи кісток немає.

Лікарі рятують життя під вибухами та обстрілами. Раніше ми розповідали історію подружжя медиків із Маріуполя.