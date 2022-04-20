Люди

Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь

Андрій Почтєв 20 Квітня 2022, 10:00

Більше відео
0:05:07
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
0:02:41
Як маленьки Богдан допомагає прикордонникам на Харковщині
Україну не перемогти, поки в нас таке майбутнє! Як маленький Богдан допомагає прикордонникам
0:04:01
Гаряча лінія для родичів російських військових Повернись живим з України
19 тисяч дзвінків, але жодного ще не забрали — як працює кол-центр для родичів окупантів
Перемоги України на Іграх нескорених
Нові перемоги! Українські спортсмени здобувають медалі на Invictus Games
Дивитись більше

Останні відео
0:06:28
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії

Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022
0:05:07
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації
0:03:47
Як працює релокація бізнесу під час війни
Безкоштовне перевезення та грошова підтримка: як працює програма релокації бізнесу
0:03:35
Проінспектував модульне містечко для біженців - Матеуш Моравецький приїхав до Львова
Польський прем’єр проінспектував модульне містечко для біженців у Львові — що в ньому є
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 20 квітня
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 19.04.2022
Щоденні зливи стримують навалу ворога на Запоріжжі — яка ситуація в регіоні
0:09:14
Звернення Зеленського
У рейтингах українська армія давно заслуговує бути вище російської — нове звернення Зеленського
0:02:41
Як маленьки Богдан допомагає прикордонникам на Харковщині
Україну не перемогти, поки в нас таке майбутнє! Як маленький Богдан допомагає прикордонникам
Більше відео
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Читати далі
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
Селище Макарів повертається до життя
Читати далі
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь