С горячих точек эвакуируют не только людей! Как украинский боец вывез из Бахмута большую семью пчел

Украинские бойцы и волонтеры эвакуируют из-под обстрелов не только людей и животных. Военный из Черкасс вывез из Бахмута семью пчел — это 60 000 особей.

Насекомые пережили три прилета ракет, и оставлять их на гибель мужчина не смог.

Я никогда не проезжаю мимо, когда вижу рой. Я за ними лазил на очень высокие деревья без веток, рисковал очень часто. Переживал, что они без присмотра пропадут, — делится Александр Афанасьев.

Рой выдержал 700 км (девять часов) тяжелых донецких дорог на жаре. На блокпостах удивлялись такому грузу, но все же пропускали.

Самое главное — сейчас пчелиная семья в безопасности. Александр занимается пчеловодством вот уже 20 лет. С начала войны ушел добровольцем в АТО. Тогда пришлось почти на два года оставить пчел и часть погибла.

На этот раз, когда пошел воевать, за ульями ухаживали волонтеры и десятилетний сын Ярослав. В следующем году уже можно будет лакомиться донецким медом пчел-переселенцев.

Как дети, так и домашние любимцы сейчас особенно нуждаются в твоем внимании и заботе. Читай, как безопасно эвакуировать животное и что взять с собой в укрытие.

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