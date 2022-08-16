Люди

З гарячих точок евакуюють не лише людей! Як український боєць вивіз з Бахмута велику родину бджіл

Ірина Цимбал 16 Серпня 2022, 07:00

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