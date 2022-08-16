З гарячих точок евакуюють не лише людей! Як український боєць вивіз з Бахмута велику родину бджіл

Українські бійці та волонтери евакуюють з-під обстрілів не лише людей і тварин. Військовий з Черкас вивіз з Бахмута родину бджіл — це 60 000 особин.

Комахи пережили три прильоти ракет, і залишати їх на загибель чоловік не зміг.

Я ніколи не проїжджаю повз, коли бачу рій. Я за ними лазив на дуже високі дерева без гілок, ризикував дуже часто. Переживав, що вони без догляду пропадуть, — ділиться військовослужбовець Олександр Афанасьєв.

Рій витримав 700 км (дев’ять годин) важких донецьких доріг у спеці. На блокпостах дивувались такому вантажу, та все ж пропускали.

Найголовніше — зараз бджолина родина в безпеці. Олександр займається бджільництвом ось уже 20 років. З початку війни пішов добровольцем в АТО. Тоді мусив майже на два роки залишити бджіл і частина пропала.

Цього разу, коли пішов воювати, за вуликами доглядали волонтери й десятирічний син Ярослав. Наступного року вже можна буде ласувати донецьким медом бджіл-переселенців.

Як діти, так і домашні улюбленці зараз особливо потребують твоєї уваги й турботи. Читай, як безпечно евакуювати тварину та що взяти із собою в укриття.

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