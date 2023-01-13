Частный дом в обмен на внедорожники для ВСУ — как военный хочет помочь собратьям

В Черкасской области предприниматель меняет свой дом на автомобили для защитников. Два года назад Владимир Магайский построил для своей семьи новый дом на 130 квадратных метров.

Но война внесла свои коррективы. Мужчина решил отдать дом тому, кто даст за него десять внедорожников, которые будут служить Вооруженным силам на фронте.

Новый дом жителя Золотоноши виден издалека. В пасмурную серую погоду он привлекает внимание яркими красками патриотической стенописи.

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Когда началось полномасштабное вторжение, 65-летний мужчина стал в ряды терробороны и попал во взвод гранатометчиков. Но через четыре месяца его уволили из-за возраста.

Вернувшись домой, защитник решил изобразить на фасаде своего дома казака и собратьев, с которыми успел подружиться. Помогли харьковские художники — деньги взяли только за краску. Автором эскиза стал сам Владимир.

Идея отдать дом за автомобили для собратьев возникла после случившейся на передовой неприятности. Во время эвакуации раненых в машине на ходу отлетело колесо, а затем она заглохла прямо на поле боя.

Поэтому Владимир спешит закончить ремонт в доме, чтобы увеличить его стоимость. Ведь на фронт нужны полноприводные внедорожники с мощными двигателями и хорошими колесами.

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