Приватний будинок в обмін на позашляховики для ЗСУ — як військовий хоче допомогти побратимам

У Черкаській області підприємець міняє власний будинок на автівки для захисників. Два роки тому Володимир Магайський побудував для своєї родини нове помешкання на 130 квадратних метрів.

Та війна внесла свої корективи. Чоловік вирішив віддати будинок тому, хто дасть за нього десять позашляховиків, які служитимуть Збройним силам на фронті.

Новий будинок жителя Золотоноші видно здалеку. У похмуру сіру погоду він привертає увагу яскравими барвами патріотичного стінопису.

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Коли почалось повномасштабне вторгнення, 65-річний чоловік став до лав тероборони та потрапив у взвод гранатометників. Але через чотири місяці його звільнили через вік.

Повернувшись додому, захисник вирішив зобразити на фасаді свого будинку козака і побратимів, з якими встиг потоваришувати. Допомогли харківські художники — гроші взяли лише за фарбу. Автором ескізу став сам Володимир.

Ідея віддати будинок за автівки для побратимів виникла після неприємності, що трапилась на передовій. Під час евакуації поранених у машині на ходу відлетіло колесо, а потім вона заглухнула просто на полі бою.

Тож нині Володимир поспішає закінчити ремонт у будинку, аби збільшити його вартість. Адже на фронт потрібні повнопривідні позашляховики з потужними двигунами та хорошими колесами.

В Україні на армію донатять навіть діти! Андрій Дяченко — юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ. Дивись, як йому вдалось передати на фронт понад 80 тис. грн.

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