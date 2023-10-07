В момент сбивания чувствуешь гордость. Стрелец ПВО рассказал о своей работе и основных сложностях

Стрелец мобильной группы ПВО Северного объединения Национальной гвардии Украины Денис Ляшенко рассказал Вадиму Карпьяку о том, как относится к тому, что его называют Ловцом шахедов. Читай его историю и как сбивают шахеды — в нашем материале.

Воин ПВО рассказал, как сбивают шахеды — подробно

Денис рассказывает, что чувствует себя очень непривычно, когда его называют Ловцом шахедов, ведь он сбивает их не сам. В этом задействованы много военнослужащих.

Каждый военнослужащий выполняет свою роль, не могу сказать, что я Ловец шахедов. Я тот, кто хоть чуть-чуть приближает Украину к победе, — рассказывает мужчина.

До полномасштабной войны Денис работал в Нацполиции, там научился пользоваться оружием. Военного опыта не было, до работы в ПВО приходилось охранять объекты критической инфраструктуры, отражать вероятные нападения ДРГ.

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На стрелков мобильных групп ПВО нужно пройти специальное обучение. Во время учебы проходят теорию — виды и типы, особенности конструкций шахедов. Денис Ляшенко говорит, что его обучение длилось около двух месяцев.

Эффективность сбитий улучшилась в разы. Наши воины учатся, а на полигонах сложно отразить реальные полеты дронов, которые чаще всего пускают по ночам. Определяют на слух, через тепловизионные прицелы, фонари.

Когда Денис замечает дрон, говорит, ощущения похожи на видеоигру, ведь нужно зарядить оружие, прицелиться, отработать.

В момент сбития — гордость. Не только за себя, но и за собратьев. Потому что каждый отработал на 100%, — говорит воин ПВО Денис Ляшенко.

Тактика россиян меняется очень часто. Направления полетов постоянно разные. Раньше дроны летели прямо, а теперь траектория меняется по 15-20 раз за час лета. Каждый из воинов ПВО ведет счет сбитых дронов, но о количестве не говорят, чтобы оно не останавливалось.

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