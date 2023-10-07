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В момент сбивания чувствуешь гордость. Стрелец ПВО рассказал о своей работе и основных сложностях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 октября 2023, 08:00

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