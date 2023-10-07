У момент збиття відчуваєш гордість. Стрілець ППО розповів про свою роботу та основні складнощі

Стрілець мобільної групи ППО Північного об’єднання Національної гвардії України Денис Ляшенко розповів Вадиму Карп’яку про те, як ставиться до того, що його називають Ловцем шахедів. Читай його історію та як збивають шахеди в нашому матеріалі.

Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально

Денис розповідає, що відчуває себе дуже незвично, коли його називають Ловцем шахедів, адже він збиває їх не сам. У цьому залучено багато військовослужбовців.

Кожен військовослужбовець виконує свою роль, не можу сказати, що я Ловець шахедів. Я той, хто хоч трохи наближає Україну до перемоги, — розповідає чоловік.

До повномасштабної війни Денис працював у Нацполіції, там і навчився користуватися зброєю. Військового досвіду не було, до роботи в ППО доводилося охороняти об’єкти критичної інфраструктури, відбивати ймовірні напади ДРГ.

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На стрільців мобільних груп ППО потрібно пройти спеціальне навчання. Під час нього проходять теорію — види та типи, особливості конструкцій шахедів. Денис Ляшенко каже, його навчання тривало близько двох місяців.

Ефективність збиття покращилася в рази. Наші воїни вчаться, а на полігонах складно відобразити реальні польоти дронів, які найчастіше пускають вночі. Виявляють на слух, через тепловізійні приціли, ліхтарі.

Коли Денис помічає дрон, каже, відчуття схожі на відеогру, адже потрібно зарядити зброю, прицілитися, відпрацювати.

У момент збиття — гордість. Не тільки за себе, а й за побратимів. Бо кожен відпрацював на 100%, — каже воїн ППО Денис Ляшенко.

Тактика росіян змінюється дуже часто. Напрями польотів постійно різні. Раніше дрони летіли прямо, а нині траєкторія змінюється по 15-20 разів за годину льоту. Кожен з воїнів ППО веде рахунок збитих дронів, але про кількість не кажуть, аби вона не зупинялася.

Раніше ми розповідали про трьох братів, що зараз воюють на Харківщині.

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