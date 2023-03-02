Книга, от которой щемит сердце! Истории детей войны о том, как изменилась их жизнь

В свои шесть или восемь лет они различают калибры стреляющего по их домам российского оружия. Многие из них видели смерть своими глазами. Тысячи скучают по покинутым домам и родителям, которые пошли на фронт. Они — дети войны.

Как растут сейчас маленькие украинцы и о чем мечтают, когда прячутся от очередных российских обстрелов? Об этом рассказывает новая книга, вышедшая к годовщине полномасштабного российского вторжения. Под одной обложкой собраны 100 детских цитат, от которых иногда у взрослых появляются слезы.

История десятиклассника из Авдеевки

Один из юных соавторов этого издания — парень, который большинство своей жизни прожил в нескольких сотнях метров от линии фронта. Десятиклассник Константин рассказал о своей истории.

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Он показывает свой родной дом — пустой двор и разбитые окна. Таким Россия сделала дом, где Костя вырос. Парень родом из прифронтовой Авдеевки. Когда в 2014 году началась война, ему было всего семь лет.

— Я в семь – восемь лет знал по выстрелам, что это, с какого оружия и куда летит. Я учился в подвале, рисовал иногда при свечке или фонарике. Иногда света не было месяц или два. Его не ремонтировали, потому что были сильные обстрелы, — вспоминает школьник.

Однажды вражеский снаряд взорвался прямо во дворе семьи. Парень больше испугался за своего отца, который был на улице, чем от звука взрыва.

Волнения и страхи детей, растущих под звуки взрывов, собраны в одной книге. В ней можно найти 100 детских цитат, от которых щемит сердце. Для одной из них нарисовал иллюстрацию Костя из Авдеевки.

Мамочка, подойдем отсюда. Вдруг они узнали, что здесь украинцы, и ищут нас, — это написал Всеволод, которому шесть лет.

Он на прогулке увидел в небе вертолет. Костя говорит, что понимает этого ребенка, потому что сам неоднократно видел вертолет.

Семье Кости удалось эвакуироваться из Авдеевки, но война забрала у мальчика бабушку — она осталась в родном городе и умерла, не выдержав постоянных обстрелов. А у дедушки парня уже в эвакуации произошел инсульт, и теперь он не может ходить.

Семья мечтает, что когда-нибудь сможет вернуться домой и отстроить свое жилье.

Преступления россиян против детей в Украине

Вместе с книгой Война голосами детей к годовщине полномасштабного вторжения были обнародованы результаты мониторинга военных преступлений России против детей. По данным Офиса генпрокурора:

за год РФ убила в Украине 61 ребенка;

более 900 получили ранения;

пропавшими без вести официально считаются более 300 несовершеннолетних;

более 16 000 маленьких украинцев были депортированы захватчиками в Россию;

Офис генпрокурора сообщает также о 12 фактах сексуального насилия со стороны россиян по отношению к детям.

Россияне не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области. Ранее мы рассказывали, какая сейчас ситуация в Авдеевке.

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