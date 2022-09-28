Дом превратили в помойку и оставили там свои “пожитки”: история семьи из Херсонской области

Возвращаются домой, но останутся ли — не знают. Жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области страдают отсутствием света, воды и газа.

В освобожденном Высокополье в течение полугода оккупации проживало около 300 жителей из более 4000. И сейчас их количество увеличилось несущественно.

Ведь восстановить полностью разрушенную инфраструктуру нет возможности — поселок пока что под постоянными обстрелами россиян.

Жительница Высокополья Екатерина показывает дом детей, который во время оккупации заняли российские военные. Молодежь уехала, а она с мужем осталась в поселке.

Россияне же за это время превратили дом в сплошную помойку. На кухне до сих пор разбросаны российские сухпайки и бутылки. А как оккупанты бежали, то оставили еще и свои пожитки. Их женщина собирается сжечь.

Екатерина говорит, что очень хочет остаться в поселке, но без тепла, света и воды зимовка здесь под вопросом. Жительница уверяет, что день освобождения не забудет никогда.

В Высокополье, пожалуй, не было ни одного дома, где бы ни побывали россияне. Сколько местных погибли и пропали без вести во время оккупации — неизвестно. Военные говорят, что работы у них еще много, потому что враг близко — в восьми километрах.

Деоккупированные украинские населенные пункты напоминают сплошное пожарище после “спасения” россиянами.

История пенсионерки из освобожденной Харьковской области рассказывает, как люди выживали под постоянными обстрелами, без еды, воды и электричества.

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