Будинок перетворили на смітник і лишили там свої “пожитки”: історія родини з Херсонщини

Вертаються додому, але чи лишатимуться — не знають. Жителі деокупованих населених пунктів Херсонської області потерпають від відсутності світла, води та газу.

У звільненому Високопіллі протягом півроку окупації мешкали зо 300 жителів з понад 4000. І нині їхня кількість збільшилась несуттєво.

Адже відновити повністю зруйновану інфраструктуру змоги немає — селище наразі під постійними обстрілами росіян.

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Жителька Високопілля пані Катерина показує будинок дітей, який під час окупації зайняли російські військові. Молодь виїхала, а вона з чоловіком лишилась у селищі.

Росіяни ж за цей час перетворили хату на суцільний смітник. На кухні й досі розкидані російські сухпайки та пляшки. А як окупанти тікали, то лишили ще й свої пожитки. Їх жінка планує спалити.

Катерина каже, що дуже хоче лишитись у селищі, але без тепла, світла і води зимівля тут під питанням. Та жителька запевняє, що день визволення не забуде ніколи.

У Високопіллі, мабуть, не було жодного дому, де б не побували росіяни. Скільки місцевих загинули й зникли безвісти під час окупації — достеменно невідомо. Військові кажуть, що роботи в них ще багато, бо ворог близько — за вісім кілометрів.

Деокуповані українські населені пункти нагадують суцільне згарище після “порятунку” росіянами. Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини розповідає, як люди виживали під постійними обстрілами, без їжі, води та електрики.

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