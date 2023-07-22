Дошел по минному полю после сбития самолета. Невероятная история спасения штурмана-бомбардировщика

Выжил во время сбития самолета, а затем три часа раненый шел по минному полю к своим. Историю штурмана-бомбардировщика Сергея Вербицкого, которому указом от 8 июля присвоили звание Героя Украины, рассказали в эфире телемарафона Єдині новини.

Выжил после сбития самолета и шел по минному полю: история Сергея Вербицкого

Его война в небе длилась 13 вылетов, за это время экипаж успел поразить врагов в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Сергей — штурман бомбардировщика Су-24. Он невероятно волновался на съемках, даже сильнее, чем перед боевым вылетом. Сергей является одним из тех, кто сбрасывал бомбы на россиян в Гостомеле.

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Удар, взрыв самолета, огонь в кабине, дернул ручки — вышел, — рассказывает о 13 вылете Сергей.

Во время 13 вылета он вместе с Алексеем Коваленко полетели на задание. Это было в марте 2022 года. В Изюме Харьковской области двигалась колонна российской техники. Экипаж знал, что это опасный вылет. Обойти ПВО россиян было почти невозможно.

У нас был выбор отвернуть. Я спросил километров за 20 до цели: “Лёш, до конца”? Он только махнул головой, что да, — вспоминает Сергей Вербицкий.

Экипаж выполнил задание, почти сразу произошел удар. Сергей успел катапультироваться. Высота была маленькой, мужчина надеялся, что парашют успеет открыться. Так Сергей оказался на оккупированной территории, он точно знал — россияне будут его искать.

Сергей три часа добирался до своих пешком минными полями. Когда дошел, от собратьев узнал, что там все было заминировано. Пилот Алексей Коваленко погиб в тот день. Он Герой Украины посмертно.

Местные жители похоронили Алексея и отправили координаты военным. После освобождения территории удалось перезахоронить героя. Сергей прошел лечение, сейчас не летает. Но он рад за экипажи, которые наносят удары, ведь они в большей безопасности.

Сейчас пилотам легче, они не летают над целями и не сбрасывают бомбы. Пускают Storm Shadow за пределами действия ПВО, это большой плюс, — говорит Сергей Вербицкий.

Сергей еще не успел получить свою звезду героя. Ни разу еще не был на освобожденных территориях, за которые воевал. Ни с кем не делился, как нервно бывает во время боевых вылетов.

В его бригаде погибли 19 пилотов и штурманов, но для себя другой профессии мужчина не представляет. Говорит, будь выбор отмотать время назад, свой вылет бы повторил.

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