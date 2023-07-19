Мечтал построить дом для бездомных животных, но погиб под Бахмутом… История воина и медийщика Ярослава Пикузы

Горькая потеря — на фронте под Бахмутом погиб наш коллега медийщик Ярослав Пикуза, защищавший родную землю с начала полномасштабного вторжения. Его работу вы часто могли видеть на своих телеэкранах, хотя не видели его самого. Ярослав больше пяти лет работал декоратором-постановщиком проектов на СТБ.

Киевская область, освобожденный Ирпень. В центральном парке на миг все умолкают и, склонив головы, встают на колени. Под сине-желтым флагом несут того, кто освобождал родной город и положил жизнь за деоккупацию других.

Ярославу Пикузе было 38 лет. Как только началась полномасштабная война, сразу же записался в терроборону. А там все свои — ирпенские. Бок о бок сначала защищали родную землю, чтобы не дать врагу идти дальше, а впоследствии и освобождали ее от российских захватчиков.

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Его редко видели без улыбки или в плохом настроении, вспоминают собратья и друзья.

Ярослав был очень положительным, очень ответственным. Он никогда не боялся куда-нибудь пойти, всегда все задачи выполнял. Поэтому это для нас очень большая потеря, — рассказывает военнослужащий с позывным Сова.

Ярослав погиб на позиции под Бахмутом в конце июня. Это была его вторая ротация по этому направлению. Но вражеский огонь накрывал позиции и дальше. Эвакуировать Ярослава, чтобы оказать срочную помощь, не успели. Ранения оказались смертельными.

Ярослав очень любил животных, спасал и помогал им. И осталась мечта, которую он так и не успел воплотить в жизнь.

Он всегда мне говорил между нами: “Ты знаешь, Серега, я мечтаю построить дом для бездомных животных”, — рассказывает коллега Ярослава Сергей Кристопчук.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану.

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