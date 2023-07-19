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Мечтал построить дом для бездомных животных, но погиб под Бахмутом… История воина и медийщика Ярослава Пикузы

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 19 июля 2023, 08:00

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