Мріяв збудувати дім для безпритульних тварин, але загинув під Бахмутом… Історія воїна та медійника Ярослава Пікузи

Гірка втрата — на фронті під Бахмутом загинув наш колега медійник Ярослав Пікуза, який боронив рідну землю від початку повномасштабного вторгнення. Його роботу ви часто могли бачити на своїх телеекранах, хоча не бачили його самого. Ярослав понад п’ять років працював декоратором-постановником проектів на СТБ.

Київщина, звільнений Ірпінь. У центральному парку на мить усі замовкають і, схиливши голови, стають на коліна. Під синьо-жовтим стягом несуть того, хто звільняв рідне місто та поклав життя за деокупацію інших.

Ярославу Пікузі було 38 років. Щойно почалася повномасштабна війна, одразу ж записався у тероборону. А там усі свої — ірпінські. Пліч-о-пліч спершу боронили рідну землю, аби не дати ворогу йти далі, а згодом і звільняли її від російських загарбників.

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Його рідко бачили без усмішки чи в поганому гуморі, згадують побратими й друзі.

Ярослав був дуже позитивний, дуже відповідальний. Він ніколи не боявся кудись піти, завжди всі завдання виконував. Тому це для нас дуже велика втрата, — розповідає військовослужбовець на позивний Сова.

Ярослав загинув на позиції під Бахмутом наприкінці червня. Це була його друга ротація на цей напрямок. Та ворожий вогонь щільно вкривав позиції й далі. Евакуювати Ярослава, аби надати термінову допомогу, не встигли. Поранення виявилися смертельними.

Ярослав дуже любив тварин, рятував і допомагав їм. І лишилася мрія, яку він так і не встиг втілити в життя.

Він завжди мені казав між нами: “Ти знаєш, Сєрьога, я мрію збудувати дім для безпритульних тварин”, — розповідає колега Ярослава Сергій Кристопчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як у Києві віддали шану загиблому журналісту та воїну Володимиру Мукану.

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