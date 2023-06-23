Люди

Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 23 Червня 2023, 09:00

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Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни
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