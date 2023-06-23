Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни

У столиці попрощалися із захисником України Іваном Шульгою, який загинув на фронті. До повномасштабної війни він працював звукорежисером на кількох національних телеканалах, а з 2015 року був частиною колективу нашого медіа-холдингу StarLightMedia.

Коли Росія вдерлася в Україну, Іван добровольцем пішов у тероборону. Після звільнення Київщини воював на Східному напрямку.

Київ. Майдан незалежності. Рідні, друзі та знайомі. Сльози та живі квіти. Під палючим сонцем — прощання з героєм-захисником Іваном Шульгою.

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Я поруч був просто. Я не можу розповідати про це все, чесно кажучи, дуже важко. Ваня дуже мужньо себе поводив, — розповідає його побратим Леонід.

Він з фронту спеціально приїхав на поховання і вже має повертатися на передову. Розповідає, з полеглим познайомився у лютому минулого року — щойно росіяни напали на мирні міста, обидва пішли добровольцями до тероборони Києва.

Після звільнення Київщини підрозділ Івана перейшов на Східний напрямок. До того як взяти до рук зброю, Іван Шульга працював на знімальних майданчиках.

З 2015 року чоловік був частиною колективу медіа-холдингу StarLightMedia. Працював на таких проектах як МастерШеф, Хата на тата, Я соромлюсь свого тіла.

Івану було 34 роки. У нього залишилися дружина та маленький син.

Я пам’ятаю Ваню живим і впевнена, що зараз він залишається з нами і буде з нами. Як сказала його дружина Ася, приходьте, щоб він порадувався.

За будь-яких обставин він би сказав нам зараз: “Живіть, будь ласка, бережіть Україну і робіть все, щоб вона квітла”, — розповідає ведуча каналу СТБ Надія Матвєєва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ветерана війни, якому не давали шансів ходити.

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