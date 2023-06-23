Люди

Живые цветы и слезы… На Майдане попрощались с защитником Иваном Шульгой, который прошел ад войны

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 23 июня 2023, 09:00

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Живые цветы и слезы… На Майдане попрощались с защитником Иваном Шульгой, который прошел ад войны
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