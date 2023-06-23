Живые цветы и слезы… На Майдане попрощались с защитником Иваном Шульгой, который прошел ад войны

В столице простились с защитником Украины Иваном Шульгой, погибшим на фронте. До полномасштабной войны Иван работал звукорежиссером на нескольких национальных телеканалах, а с 2015 года являлся частью коллектива нашего медиа-холдинга StarLightMedia.

Когда Россия вторглась в Украину, Иван добровольцем пошел в терроборону. После освобождения Киевской области воевал на Восточном направлении.

Киев. Майдан независимости. Родные, друзья и знакомые. Слезы и живые цветы. Под палящим солнцем — прощание с героем-защитником Иваном Шульгой.

Сейчас также смотрят

Я рядом был просто. Я не могу рассказывать об этом все, честно говоря, очень тяжело. Ваня очень мужественно себя вел, — рассказывает его побратим Леонид.

Он с фронта специально приехал на похороны и уже должен возвращаться на передовую. Рассказывает, с погибшим познакомился в феврале прошлого года — как только россияне напали на мирные города, оба пошли добровольцами в терроборону Киева.

После освобождения Киевской области подразделение Ивана перешло на Восточное направление. До того как взять в руки оружие, Иван Шульга работал на съемочных площадках.

С 2015 года Иван являлся частью коллектива медиа-холдинга StarLightMedia. Работал на таких проектах как МастерШеф, Хата на тата, Я соромлюсь свого тіла.

Ивану было 34 года. У него остались жена и маленький сын.

Я помню Ваню живым и уверена, что сейчас он остается с нами и будет с нами. Как сказала его жена Ася, приходите, чтобы он обрадовался.

В любых обстоятельствах он бы сказал нам сейчас: “Живите, пожалуйста, берегите Украину, и делайте все, чтобы она цвела”, — рассказывает ведущая канала СТБ Надежда Матвеева.

Напомним, ранее мы рассказывали о ветеране войны, которому не давали шансов ходить.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!