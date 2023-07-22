Дійшов мінним полем після збиття літака. Неймовірна історія порятунку штурмана-бомбардувальника

Вижив під час збиття літака, а потім три години поранений ішов мінним полем до своїх. Історію штурмана-бомбардувальника Сергія Вербицького, якому указом від 8 липня надали звання Героя України, розповіли в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вижив після збиття літака та йшов мінним полем: історія Сергія Вербицького

Його війна в небі тривала 13 вильотів, за цей час екіпаж встиг вразити ворогів у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Сергій — штурман бомбардувальника Су-24. Він неймовірно хвилювався на зніманнях, навіть сильніше, ніж перед бойовим вильотом. Сергій є одним з тих, хто скидав бомби на росіян у Гостомелі.

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Удар, вибух літака, вогонь у кабіні, смикнув ручки — вийшов, — розповідає про 13 виліт Сергій.

Під час 13 вильоту він разом з Олексієм Коваленком полетіли на завдання. Це було в березні 2022 року. В Ізюмі Харківської області сунула колона російської техніки. Екіпаж знав, що це дуже небезпечний виліт. Обійти ППО росіян було майже неможливо.

У нас був вибір відвернути, я спитав кілометрів за 20 до цілі: “Льош, до кінця”? Він лише махнув головою, що так, — пригадує Сергій Вербицький.

Екіпаж виконав завдання, майже відразу відбувся удар. Сергій встиг катапультуватися. Висота була малою, чоловік сподівався, що парашут встигне відкритися. Так Сергій опинився на окупованій території, він точно знав — росіяни його шукатимуть.

Сергій три години діставався до своїх пішки мінними полями. Коли дійшов, від побратимів дізнався, що там було все заміновано. Пілот Олексій Коваленко в той день загинув. Він Герой України посмертно.

Місцеві жителі поховали Олексія та надіслали координати військовим. Після звільнення території вдалося перепоховати героя. Сергій пройшов лікування, зараз не літає. Але він радіє за екіпажі, які завдають ударів, адже вони в більшій безпеці.

Зараз пілотам легше, вони не літають над цілями та не скидають бомби. Пускають Storm Shadow за межами дії ППО, це великий плюс, — каже Сергій Вербицький.

Сергій ще не встиг отримати свою зірку героя. Жодного разу ще не був на звільнених територіях, за які воював. Ні з ким не ділився, як нервово буває під час бойових вильотів.

У його бригаді загинули 19 пілотів та штурманів, але для себе іншої професії чоловік не уявляє. Каже, якби був вибір відмотати час назад, свій виліт би повторив.

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