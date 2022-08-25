Американцы удивлены нашей сборной! Тайра о Warrior Games и реабилитации военных

Украинцы завоевали на Играх воинов в США более 37 медалей, из них 18 — золотые. Наш Евгений Олексенко даже установил рекорд по паверлифтингу, побив результат прошлого победителя на 10 кг. Каждый день соревнований украинская сборная доказывает: они — настоящие воины, чья воля крепче стали!

Что такое Warrior Games

Warrior Games — это спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или болезни во время выполнения боевых заданий. Впервые эти соревнования провели в 2010 году. В Играх воинов принимают участие военнослужащие и ветераны США и стран-партнеров.

Министерство ветеранов сообщило, что за прошедший день украинские спортсмены завоевали шесть медалей по легкой атлетике. А в предыдущие дни заняли почти весь пьедестал в соревновании по гребле на тренажерах. Зарекомендовали себя также в паверлифтинге.

Украинский военный парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала о реабилитации бойцов после плена и о том, как прошли Warrior Games 2022.

До того как Юлия попала в плен к россиянам, она готовилась к соревнованиям, но жизнь внесла свои коррективы. По возвращении домой она приняла участие в Warrior Games. Парамедик отмечает, что спорт для нее — лучшее лекарство для физического и морального здоровья.

Несмотря на то, что ей трудно возвращаться в спорт, она смогла выбороть третье место в паверлифтинге.

— Для меня пример — наше государство. Нет сил, нет ресурсов, а мы уже полгода успешно сопротивляемся значительно большей стране. Я думаю, что это и есть дух непобедимости, — сказала Тайра.

Она подчеркнула, что подобные соревнования помогают военным реабилитироваться. Это не дает им упасть духом.

Американцы удивлены нашей сборной. Все ребята прекрасно соревнуются, я горжусь ими! — подчеркнула Юлия.

Также парамедик отметила, что военным нужна не только психологическая реабилитация, но и физическая. Спорт может стать одной из составляющих такой реабилитации.

У украинцев большие достижения в спорте. Наших спортсменов уважают по всему миру. Ранее мы рассказывали о бое Александра Усика и Энтони Джошуа. Узнай, кто победил в выдающемся боксерском поединке.

Фото: Минветеранов

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