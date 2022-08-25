Американці вражені нашою збірною! Тайра про Warrior Games та реабілітацію військових

Українці здобули на Іграх воїнів у США понад 37 медалей, з них 18 — золоті. Наш Євген Олексенко навіть встановив рекорд у паверліфтингу, побивши результат минулого переможця на 10 кг. Кожного дня змагань українська збірна доводить: вони — справжні воїни, чия воля міцніша за сталь!

Що таке Warrior Games

Warrior Games — це спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань. Вперше ці змагання провели у 2010 році. У Іграх воїнів беруть участь військовослужбовці та ветерани США і країн-партнерів.

Міністерство ветеранів повідомило, що протягом минулого дня українські спортсмени вибороли шість медалей з легкої атлетики. А у попередні дні зайняли майже весь п’єдестал у змаганні з веслування на тренажерах. Зарекомендували себе також у паверліфтингу.

Українська військова парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) розповіла про реабілітацію бійців після полону та про те, як пройшли Warrior Games 2022.

До того, як Юлія потрапила в полон до росіян, вона готувалася до змагань, але життя внесло свої корективи. Після повернення додому вона взяла участь у Warrior Games. Парамедикиня наголошує: спорт для неї — найкращі ліки для фізичного та морального здоров’я.

Попри те, що їй важко повертатися у спорт, вона змогла вибороти третє місце у паверліфтингу.

— Для мене є прикладом наша держава. Немає сил, немає ресурсів, а ми вже півроку успішно чинимо опір значно більшій країні. Я думаю, що це і є дух непереможності, — сказала Тайра.

Вона наголосила, що такі змагання допомагають військовим реабілітуватися. Це не дає їм занепасти духом.

Американці вражені нашою збірною. Всі хлопці та дівчата чудово змагаються, я пишаюся ними! — наголосила Юлія.

Також парамедикиня зауважила, що військовим потрібна не тільки психологічна реабілітація, а й фізична. Спорт може стати однією зі складових такої реабілітації.

Українці мають великі досягнення у спорті. Наших спортсменів поважають у всьому світі. Раніше ми розповідали про бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Дізнайся, хто переміг у визначному боксерському поєдинку.

Фото: Мінветеранів

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