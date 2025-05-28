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Моя душа с Украиной! Как из подвала в Покровске спасли 91-летнюю бабушку Соню

Елена Ровенчук, Журналистка программы Вікна-новини 28 мая 2025, 07:30 2 мин.

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