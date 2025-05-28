Моя душа с Украиной! Как из подвала в Покровске спасли 91-летнюю бабушку Соню

Спецоперацию по спасению 91-летней женщины из прифронтового Покровска провели полицейские Донецкой области. Пожилая женщина уже не один месяц жила в подвале и не выходила на улицу, потому что очень боялась постоянных российских ударов.

Спасли бабушку, которая жила в подвале

Специальная бронемашина полиции курсирует по разрушенным улицам Покровска. Вокруг – остатки сожженных домов, улицы, усеянные обломками. Россияне превратили Покровск в руину. От последнего прилета догорает дом. В подвале одного из таких выживает 91-летняя бабушка Соня.

Бабушка спит в темноте, просыпается от того, что ее приходят забирать отсюда. Бабушке Софии сейчас 91 год, о спасении женщины просили соседи.

Ой, ребята, как много вас! И хорошие какие! Душа радуется, что мы свои.

В последнее время ей было страшно просто выйти на улицу. Виной всему постоянные российские обстрелы. И даже во время эвакуации россияне пытались атаковать полицию дроном. К счастью, бабушку благополучно доставляют в более безопасное место.

Затем ее передали волонтерам. Бабушка Соня радуется спасению, и говорит, что душой за Украиной. А группа спасения отправляется за следующей бабушкой.

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из опасных районов. В этот раз работают в населенных пунктах Дружковской территориальной громады.

Мы решили уехать, потому что очень страшно находиться здесь. Неподалеку от нас прилетает, а ночью вообще невозможно спать. Взрывы очень слышны. Со слезами просто сидим и плачем, — говорит Евгения.

У девушки тяжелая ситуация с папой. У него последняя стадию рака, и нужно дорогое лечение в Киеве. Для большинства семей это не первая попытка убежать от войны. Кто-то переезжает в четвертый раз. В 32 громадах, где объявлена ​​принудительная эвакуация, остаются около 400 детей.

Раньше мы рассказывали, как братья из Франковска защищают страну.

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