Моя душа з Україною! Як з підвалу у Покровську врятували 91-річну бабусю Соню

Спецоперацію з порятунку 91-річної жінки з прифронтового Покровська провели поліціянти Донеччини. Літня пані вже не один місяць жила у підвалі і не виходила на вулицю, адже дуже боялася постійних російських ударів.

Врятували бабусю, яка жила у підвалі

Спеціальна бронемашина поліції курсує зруйнованими вулицями Покровська. Навколо — кістяки спалених будинків, вулиці, всіяні уламками. Росіяни перетворили Покровськ на руїну. Від останнього прильоту догорає будинок. В підвалі одного з таких виживає 91-річна бабуся Соня.

Бабуся спить у темряві, прокидається від того, що її приходять забирати звідси. Пані Софії зараз 91 рік, про порятунок жінки просили сусіди.

Ой, хлопці, як вас багато! І хороші які! Душа радіє, що ми свої.

Останнім часом їй було страшно просто вийти на вулицю. Виною всьому постійні російські обстріли. І навіть під час евакуації росіяни намагалися атакувати правоохоронців з дрона. На щастя, бабусю благополучно доправляють до більш безпечного місця.

Потім її передали волонтерам. Бабуся Соня радіє порятунку, і каже, що душею за Україною. А група порятунку вирушає за наступною бабусею.

На Донеччині триває примусова евакуація родин із дітьми з небезпечних районів. Цього разу працюють в населених пунктах Дружківської територіальної громади.

Ми вирішили виїхати, бо дуже страшно перебувати тут. Неподалік від нас прилітає, а вночі взагалі неможливо спати. Вибухи дуже чутно. Зі сльозами просто сидимо і плачемо, — каже Євгенія.

У дівчини важка ситуація з татом. Він має останню стадію раку, тож йому необхідне дороге лікування у Києві. Для більшості родин це не перша спроба втечі від війни. Хтось переїжджає вчетверте. У 32 громадах, де оголошена примусова евакуація, лишаються близько 400 дітей.

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