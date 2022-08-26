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Ее засыпало в пятиметровой воронке от взрыва, но женщина чудом выжила! История Оксаны из прифронтового Бахмута

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 26 августа 2022, 18:00

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