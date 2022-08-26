Ее засыпало в пятиметровой воронке от взрыва, но женщина чудом выжила! История Оксаны из прифронтового Бахмута

Российский снаряд практически похоронил ее под землей. 40-летнюю женщину из Бахмута после взрыва бомбы засыпало в пятиметровой воронке. Муж сначала не увидел ее, подумал, что жену разорвало на части, но потом услышал тихую мольбу о помощи.

Мы шли по улице, вдруг — бах! Все, я больше ничего не видела — засыпало землей.

Оксане — 40 лет, и она из Бахмута. 1 июля в полдень она с мужем возвращалась от подруги, вокруг было тихо, поэтому опасности не ожидали. Внезапно тишину нарушил взрыв.

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Женщина оказалась в пятиметровой воронке и чудом выжила, а ее засыпало землей. Признается, было очень страшно. Она звала на помощь, но весь ее рот был заполнен землей. К счастью, женщину откопали военные вместе с ее мужем.

Сначала Оксану доставили в больницу Бахмута, а затем перевезли в Днепр. Она провела в реанимационном отделении 11 дней.

Уже больше места женщина находится во Львове — кроме переломанных костей, у нее множество ранений внутренних органов: ранения правого легкого, ранения печени, обширные раны левого плеча, открытые переломы костей правого предплечья с дефектом мягких тканей с невритом лучевого нерва, открытые переломы.

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Чтобы спасти Оксане ногу, врачи думают о костной пластике конечности, сейчас консультируются с коллегами со Штатов и Британии. Женщину ждет длительное лечение и реабилитация. Что делать после выздоровления, Оксана еще не знает — на днях она узнала, что ее дом в Бахмуте сгорел.

И таких историй очень много! Врачи, спасающие гражданских пострадавших из-за войны, говорят: мирные люди чаще всего испытывают серьезные травмы из-за невнимательности и пренебрежения правилами безопасности. Подробнее об этом можешь прочитать в нашем материале.

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