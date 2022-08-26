Її засипало у п’ятиметровій вирві від вибуху, але жінка дивом вижила! Історія Оксани з прифронтового Бахмута

Російський снаряд буквально поховав її під землею. 40-річну жінку з Бахмута після вибуху бомби засипало у п’ятиметровій вирві. Чоловік спершу не побачив її, подумав, що дружину розірвало на частини, та згодом почув тихе благання про допомогу.

Ми йшли вулицею, раптом — бах! Все, я більше нічого не бачила — засипало землею.

Оксані — 40 років, і вона з Бахмута. 1 липня опівдні вона з чоловіком поверталась від подруги, довкола було тихо, тому небезпеки не чекали. Раптово тишу порушив вибух.

Жінка опинилася у п’ятиметровій вирві й дивом вижила, а її саму засипало землею. Зізнається: було дуже страшно. Вона кволо кликала на допомогу, бо увесь її рот був заповнений землею. На щастя, жінку відкопали військові разом з її чоловіком.

Спочатку Оксану доправили до лікарні Бахмута, а потім перевезли до Дніпра. Вона провела в реанімаційному відділенні 11 днів.

Уже понад місяць жінка у Львові — окрім переламаних кісток, у неї множинні поранення внутрішніх органів: поранення правої легені, поранення печінки, обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя з дефектом м’яких тканин з невритом променевого нерва, відкриті переломи обох гомілок.

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Аби врятувати ногу Оксані, лікарі думають про кісткову пластику кінцівки, зараз консультуються з колегами зі Штатів та Британії. На жінку чекає тривале лікування та реабілітація. Що робитиме після одужання, Оксана ще не знає — днями вона дізналася, що її будинок у Бахмуті згорів.

І таких історій дуже багато! Лікарі, що рятують цивільних постраждалих через війну, кажуть: мирні люди найчастіше зазнають серйозних травм через неуважність та нехтування правилами безпеки. Детальніше про це можеш прочитати у нашому матеріалі.

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