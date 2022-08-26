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Її засипало у п’ятиметровій вирві від вибуху, але жінка дивом вижила! Історія Оксани з прифронтового Бахмута

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 26 Серпня 2022, 18:00

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