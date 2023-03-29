Люди

Хотели жить! Как жители оккупированного Правдино вывезли наших военных в… диване

Луиза Еремина 29 марта 2023, 18:00

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Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя
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Правдино

Хотели жить! Как жители оккупированного Правдино вывезли наших военных в… диване
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Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
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На лодках бежали на другой берег водохранилища: как двоим мужчинам удалось выжить во время плена в окружении
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