Хотели жить! Как жители оккупированного Правдино вывезли наших военных в… диване

Россияне наглядно показали, какими их воспитала пропагандистская машина и “великая культура”: массовые расстрелы, пытки, геноцид целого народа во имя диктатора.

Село Правдино в Херсонской области восемь месяцев находилось под российской оккупацией. Местные с ужасом вспоминают первые дни, когда российские военные вошли в село, и рассказывают о многочисленных жертвах от рук российских оккупантов.

Жительница Правдино Людмила Авраменко вспоминает: 6 марта оккупанты прямо из танка расстреляли мирного жителя. Три дня тело мужчины не могли забрать односельчане, оккупанты не давали разрешения.

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Когда началось контрнаступление, люди в своих погребах и домах прятали раненых бойцов ВСУ. Кадыровцы, находившиеся здесь в составе войск РФ, обыскивали каждое жилье на наличие украинских военных. Одна из женщин, которая прятала украинцев, рассказывает: во время обыска ее дома пережила настоящий ужас.

Оккупанты стреляли прямо в доме, зашли через окно, предварительно выбив его, допрашивали и угрожали женщине.

София с мужем должны были бежать из дома, потому что туда уже заселялись оккупанты. Вывозить украинцев нужно было немедленно: за тайник они взяли… диван.

Ребята легли в нишу дивана и проехали все оккупационные блокпосты. Так жители Правдино сохранили бойцам ВСУ жизнь.

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