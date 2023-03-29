Хотіли жити! Як жителі окупованого Правдиного вивезли наших військових у… дивані

Росіяни наочно показали, якими насправді їх виховала пропагандистська машина та “велика культура”: масові розстріли, катування, геноцид цілого народу в ім’я свого диктатора.

Село Правдине на Херсонщині вісім місяців було під російською окупацією. Місцеві з жахом згадують перші дні, коли російські військові зайшли у село, та розповідають про численні жертви від рук російських окупантів.

Жителька Правдиного Людмила Авраменко пригадує: 6 березня окупанти прямо з танка розстріляли мирного мешканця. Три дні тіло чоловіка не могли забрати односельці, окупанти не давали дозволу.

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Так помирало багато людей: росіяни з автоматів розстрілювали беззбройних селян у спину, не даючи можливості втекти чи сховатися.

Коли ж розпочався контрнаступ, селяни у своїх льохах та хатах переховували поранених бійців ЗСУ. Кадировці, які були тут у складі військ РФ, обшукували кожне помешкання на наявність українських військових. Одна з жінок, яка переховувала українців, розповідає: під час обшуку її хати пережила справжній жах.

Окупанти стріляли просто у хаті, зайшли через вікно, попередньо вибивши його, допитували та погрожували жінці.

Пані Софія з чоловіком мали тікати з хати, бо туди вже заселялися окупанти. Вивозити українців потрібно було негайно: за схованку вони взяли… диван.

Хлопці лягли в нішу дивана й проїхали усі окупаційні блокпости. Так мешканці Правдиного зберегли бійцям ЗСУ життя.

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