Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны

В первый месяц полномасштабного вторжения в Николаевском зоопарке родились леопарды. После открытия для посетителей их могут увидеть и горожане.
Из-за войны зверинец пополнился также неожиданными животными. Их принесли в зоопарк уехавшие из города николаевцы.
За четыре месяца полномасштабной войны коллекция зоопарка пополнилась четырьмя сотнями новых жителей. Горожане принесли попугаев, кроликов, шиншилл, ящериц, удавов, аквариумных рыбок и черепах.
Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий рассказывает, что принимать домашних питомцев начали еще на пятый день после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Тогда люди эвакуировались и искали, на кого оставить животных.
Дети со слезами спрашивали, отдадут ли им потом их любимцев. Мы обязательно всех вернем.
Дети со слезами спрашивали, отдадут ли им потом их любимцев. Мы обязательно всех вернем.
Пару пони военные привезли из прифронтового села, а молодых орланов изъяли у уличных фотографов. Теперь птицы находятся на карантине.
Коллекция зоопарка и раньше была самой большой в Украине. Во время войны здесь родились новые животные.
В марте у пары амурских леопардов появился детеныш. Он рос под звуки взрывов, раздающихся почти каждый день.
Также за это время родилось пять сервалов и выдры. Появился на свет еще один кинкажу – это американский енот.
Животных стало больше, но вот с питанием беда, поскольку у поставщиков разрушено хранилище с продуктами. Так что зоопарк нуждается в помощи неравнодушных.
Перечислять средства для Николаевского зоопарка можно на его благотворительный счет по ссылке, или же купить онлайн-билет на специальной платформе.
Однако жители столицы могут не огорчаться, поскольку Киевский зоопарк тоже восстановил работу. Читай, как живет зверинец в Киеве.
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