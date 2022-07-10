Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны

В первый месяц полномасштабного вторжения в Николаевском зоопарке родились леопарды. После открытия для посетителей их могут увидеть и горожане.

Из-за войны зверинец пополнился также неожиданными животными. Их принесли в зоопарк уехавшие из города николаевцы.

За четыре месяца полномасштабной войны коллекция зоопарка пополнилась четырьмя сотнями новых жителей. Горожане принесли попугаев, кроликов, шиншилл, ящериц, удавов, аквариумных рыбок и черепах.

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Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий рассказывает, что принимать домашних питомцев начали еще на пятый день после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Тогда люди эвакуировались и искали, на кого оставить животных.

Дети со слезами спрашивали, отдадут ли им потом их любимцев. Мы обязательно всех вернем.

Пару пони военные привезли из прифронтового села, а молодых орланов изъяли у уличных фотографов. Теперь птицы находятся на карантине.

Коллекция зоопарка и раньше была самой большой в Украине. Во время войны здесь родились новые животные.

В марте у пары амурских леопардов появился детеныш. Он рос под звуки взрывов, раздающихся почти каждый день.

Также за это время родилось пять сервалов и выдры. Появился на свет еще один кинкажу – это американский енот.

Как помочь Николаевскому зоопарку

Животных стало больше, но вот с питанием беда, поскольку у поставщиков разрушено хранилище с продуктами. Так что зоопарк нуждается в помощи неравнодушных.

Перечислять средства для Николаевского зоопарка можно на его благотворительный счет по ссылке, или же купить онлайн-билет на специальной платформе.

Однако жители столицы могут не огорчаться, поскольку Киевский зоопарк тоже восстановил работу. Читай, как живет зверинец в Киеве.

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