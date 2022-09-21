Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом: почему люди лелеют мифы о лучшей жизни в СССР

СССР вот уже как 31 год похоронен под собственными иллюзиями и грудой империалистического хлама. Но он навсегда остался в памяти людей, живших в ту эпоху.

Кто-то ассоциирует Советский Союз с километровыми очередями в магазины, дефицитом, обнищанием и репрессиями, а кто-то все никак не может избавиться от идей о светлом будущем если не для себя, так хоть для своих детей.

Чем можно объяснить ностальгию по СССР и чем она опасна? Ukraіner проанализировал различные аспекты жизни советского человека и выяснил, откуда возник миф о “золотой эпохе” СССР.

Страх, ненависть и изоляция — три кита СССР

Страх — это чувство на уровне инстинкта воспитывалось в СССР с детства. Цензура и пропаганда прославляли советский режим, не допуская критики.

Того, кто был не согласен с этим, ждали репрессии. О них не говорили вслух, а соседи делали вид, что ничего не происходило, когда ночью тайно исчезали люди из собственных домов.

Иначе нельзя было не то, что высказываться, а даже думать. Ведь всем в СССР было известно, что и у стен есть уши.

Ненависть — о ней, а также о шовинизме, ксенофобии и антисемитизме можно многое рассказать в контексте “страны интернационализма и дружбы народов”.

Сталинский режим запомнился всему миру как период массовых депортаций так называемых малых народов, в частности, крымских татар, но не только их.

Некоторым из них в 1950-е разрешили вернуться домой, но с определенными ограничениями. Например, существовал специальный административный надзор милиции за вернувшимися на свою землю после принудительного выселения.

А представители этих депортированных народов вплоть до распада СССР не могли овладевать определенными специальностями. Например, крымским татарам негласно запрещалось поступать на журналистов, историков, юристов и военных.

Изоляция — советский человек всю жизнь проводил за “железным занавесом”, не имея возможности самостоятельно посмотреть на то, как живут люди в других странах.

Поэтому было легко навязывать через мультфильмы, фильмы, новости и книги картинку “гнилого Запада” и “цветущей” советской действительности.

И поскольку ни одна критика или альтернативные мнения не проходили цензуру, то и у людей за десятилетия пропаганды прочно укоренилась в сознании ассоциация советской жизни с благополучием, светлыми перспективами и амбициями.

Особенно это касается тогдашнего молодого поколения, которым естественно в то время казалось все ярче и лучше.

Догоним и перегоним

После Второй мировой войны, то есть в период так называемого холодного противостояния, Советский Союз пытался во всем догнать и перегнать страны Запада, прежде всего США.

И эта погоня в большинстве своем переходила границы всего рационального, демонстрируя абсурдность системы. Например, СССР пытался любой ценой выработать больше сырья и товара, чем США. При этом реальная потребность в этих продуктах и ​​усилия не учитывались.

Однако в чем СССР постоянно терпел поражение, так это в уровне жизни своих граждан. Ведь большинство денег, заработанных на продаже энергоносителей, вкладывали в военно-промышленный комплекс, поддержку диктатур и партизанских движений стран третьего мира.

Поэтому никто не задумывался над бытовыми вещами и повседневными потребностями советского человека: жильем, едой, одеждой, медициной, образованием, развлечениями и т.д.

Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом

Украинский журналист, а ныне военнослужащий Павел Казарин объясняет, почему ностальгия по СССР до сих пор живет в сердцах миллионов людей по всему миру.

Просоветская ностальгия — это не мечта о прошлом. Это мечта о выдуманном прошлом. Ее носитель хочет вернуться в ту реальность, которой никогда не существовало, и поэтому он обречен оставаться недовольным, — говорит Казарин.

Почему так?

Во-первых, представление о Советском Союзе люди черпали из фильмов Гайдая и Рязанова, в которых государственный муж — умный, а государство — заботливое.

Во-вторых, люди верят в Союз, отфильтрованный от недостатков. То есть если их сейчас перенести в реалии, например, семидесятых, то они никогда не захотят быть в этих тяготах и ​​нищете. Но они просто стерлись из их памяти сквозь десятилетия.

В третьих, люди ностальгируют не по эпохе, а по своей молодости. Поэтому собственные амбиции и подъем они ассоциируют с государственным устройством. Но здоровье и силу уже не вернешь, как и реконструкцию прошлого. Поэтому такие лица всегда будут мрачными и обиженными.

Нет смысла пытаться заигрывать с ними. Всего проделанного окажется недостаточно. Все воплощенное они назовут половинчатым.

Даже тотальная историческая реконструкция (что невозможно в принципе) не удовлетворит их. Потому что они живут мечтой о вымышленном прошлом, — объясняет журналист.

И пока Россия отчаянно пытается восстановить СССР и живет империалистическими мечтами прошлого, другие страны в спешке избавляются от всего, что напоминает о тех темных временах.

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