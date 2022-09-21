Мир

Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом: почему люди лелеют мифы о лучшей жизни в СССР

Елена Яковлева, редактор сайта 21 сентября 2022, 22:00
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