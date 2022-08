Осудили за танцы и веселье! Рассказываем о флешмобе в поддержку премьер-министра Финляндии

Кажется, в этом мире люди никогда не перестанут относиться к женщинам с предубеждениями. Раскритиковать и усомниться в их профессиональности можно даже за какую-то мелочь. Под особым вниманием общества находятся женщины, которые занимают высокие должности.

В сети начали осуждать премьер-министра Финляндии Санну Марин, после того как появились видео, где она танцует на частном мероприятии в компании друзей. Но женщины всегда поддерживают друг друга в этом мире, потому они запустили флешмоб на поддержку премьер-министра #SolidaritywithSanna.

Вечером 17 августа в сети появились видео, на которых премьер-министр Финляндии танцует с друзьями. Также кто-то расслышал на видео слово “jauhojengi”, что может трактоваться, как отсылка к употреблению кокаина. Сама же Санна Марин утверждает, что не употребляла никаких наркотических веществ и не видела, чтобы это делал кто-то другой. Позже тест на наркотики, который сдавала политика, подтвердил отрицательный результат.

— Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности, — заявила Марин на пресс-конференции на следующий день. По ее словам, вечеринка, попавшая на записи, состоялась несколько недель назад.

Премьер-министр также сказала, что готова сдать тест на наркотики, если это необходимо. Санна Марин подчеркнула, что в правительстве работают обычные люди, у которых, как и у всех остальных, есть друзья и желание иногда отдохнуть. Тем более, что это было в ее свободное время.

Такое осуждение премьер-министра Финляндии не заставило ждать ответа от общества. Жительницы Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Канады и других стран решили поддержать Санну Марин. Они начали публиковать в сети видео, где танцуют и веселятся на вечеринках, и добавлять хештэг #SolidaritywithSanna.

Об этом флешмобе в своем Twitter рассказала корреспондентка BBC Мега Мохан.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky