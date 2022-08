Засудили за танці та веселощі! Розповідаємо про флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін

Здається, в цьому світі люди не перестануть ставитись до жінок з упередженнями. Критикувати та сумніватися в їхній професійності можна навіть через якусь дрібницю. Під особливим прицілом суспільної уваги перебувають жінки, які обіймають високі посади.

У мережі почали засуджувати прем’єр-міністерку Фінляндії Санну Марін після того, як там з’явилися відео, на яких вона танцює на приватному заході в компанії друзів. Але жінки завжди підтримують одна одну, тож небайдужі запустили флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки #SolidaritywithSanna.

Увечері 17 серпня у мережі з’явилися відео, на яких прем’єр-міністерка Фінляндії танцює з друзями. Також хтось почув на відео слово “jauhojengi”, що можна трактувати як посилання на вживання кокаїну. Але сама Санна Марін стверджує, що не вживала жодних наркотичних речовин і не бачила, щоб це робив хтось інший. Пізніше тест на наркотики, який здавала політикиня, підтвердив негативний результат.

— Йдеться про особисті відео, зняті у приватних приміщеннях. Я шкодую, що вони стали надбанням громадськості, — заявила Марін на прес-конференції наступного дня. За її словами, вечірка, яка потрапила на записи, відбулася кілька тижнів тому.

Прем’єр-міністерка також сказала, що готова пройти тест на наркотики, якщо це потрібно. Санна Марін наголосила, що в уряді працюють звичайні люди, які, так само як і всі, мають друзів та іноді хочуть відпочити. Тим паче, що це відбувалося в її вільний час.

Таке засудження прем’єр-міністерки Фінляндії не змусило чекати на відповідь від суспільства. Мешканці Фінляндії, Великої Британії, Нідерландів, Канади та інших країн вирішили підтримати Санну Марін. Вони почали публікувати в мережі відео, де танцюють та веселяться на вечірках, та додавати хештег #SolidaritywithSanna.

Про цей флешмоб у своєму Twitter розповіла кореспондентка BBC Мега Мохан.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky