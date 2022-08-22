Світ

Засудили за танці та веселощі! Розповідаємо про флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 18:30
Прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін засудили за танці на вечірці

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