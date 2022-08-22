Засудили за танці та веселощі! Розповідаємо про флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін

Здається, в цьому світі люди не перестануть ставитись до жінок з упередженнями. Критикувати та сумніватися в їхній професійності можна навіть через якусь дрібницю. Під особливим прицілом суспільної уваги перебувають жінки, які обіймають високі посади.

У мережі почали засуджувати прем’єр-міністерку Фінляндії Санну Марін після того, як там з’явилися відео, на яких вона танцює на приватному заході в компанії друзів. Але жінки завжди підтримують одна одну, тож небайдужі запустили флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки #SolidaritywithSanna.

Детальніше про скандал із Санною Марін

Увечері 17 серпня у мережі з’явилися відео, на яких прем’єр-міністерка Фінляндії танцює з друзями. Також хтось почув на відео слово “jauhojengi”, що можна трактувати як посилання на вживання кокаїну. Але сама Санна Марін стверджує, що не вживала жодних наркотичних речовин і не бачила, щоб це робив хтось інший. Пізніше тест на наркотики, який здавала політикиня, підтвердив негативний результат.

— Йдеться про особисті відео, зняті у приватних приміщеннях. Я шкодую, що вони стали надбанням громадськості, — заявила Марін на прес-конференції наступного дня. За її словами, вечірка, яка потрапила на записи, відбулася кілька тижнів тому.

Особисто я не вживала наркотиків і нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася — займалася цілком законними речами, — наголосила глава уряду.

Прем’єр-міністерка також сказала, що готова пройти тест на наркотики, якщо це потрібно. Санна Марін наголосила, що в уряді працюють звичайні люди, які, так само як і всі, мають друзів та іноді хочуть відпочити. Тим паче, що це відбувалося в її вільний час.

Флешмоб на підтримку Санни Марін

Таке засудження прем’єр-міністерки Фінляндії не змусило чекати на відповідь від суспільства. Мешканці Фінляндії, Великої Британії, Нідерландів, Канади та інших країн вирішили підтримати Санну Марін. Вони почали публікувати в мережі відео, де танцюють та веселяться на вечірках, та додавати хештег #SolidaritywithSanna.

Про цей флешмоб у своєму Twitter розповіла кореспондентка BBC Мега Мохан.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

У флешмобі на підтримку Марін також взяли участь політики з Австрії та Німеччини.

Mondseer Seefest im Sommer 2022 mit allen Zutaten: Lebkuchenherz, fragwürdiges Blinke-Krönchen, nicht sehr musikalisches Gegröle … #solidaritywithsanna pic.twitter.com/TkaStl3stl — Henrike Brandstötter ???????????????? (@brand_rede) August 20, 2022

І не лише жінки.

Zweites Party-Video mit #sannamarin aufgetaucht. ???? Bevor es jemand #leaked, hier kommt meins. Wilma und ich hatten nur Bier und Korn. Und um es mit den Worten von @fettesbrot ganz klar zu sagen: Bi uns heet dat nich „Disco“ sondern „Dans op de Deel“. #solidaritywithsanna ???????????? pic.twitter.com/xO0WMG4rbZ — Stefan Seidler (@stefan_seidler) August 21, 2022

Жінки підтримують Марін.

Українки теж мають досвід у подібних флешмобах. #sitlikeagirl був створений на підтримку Олени Зеленської, яка стала обличчям диджитал-обкладинки Vogue USA. Раніше ми розповідали, хто підтримав цей флешмоб.

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