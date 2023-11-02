Причина в деньгах? Забастовка польских перевозчиков: что известно и какие пункты пропуска могут перекрыть

С момента полномасштабного вторжения мировая политика круто изменилась: совершенно очевидным стало то, что не все государства и их руководители готовы к общему европейскому развитию. Вместе с тем, Украина получила поддержку сильных государств-союзниц, среди которых и соседняя Польша.

На фоне выборов в Польше и смены настроения самих поляков, украинцы неоднократно слышали громкие заявления от властей страны. В то же время эксперты тогда считали, что такие нарративы ходят только перед выборами, а в дальнейшем отношения между Украиной и Польшей наладятся.

Дополнительного напряжения прибавлял и запрет Польши и других стран на импорт украинского зерна, о чем мы подробнее рассказывали тебе раньше. Теперь всколыхнула другая новость: польские перевозчики планируют забастовку на пунктах пропуска из Украины.

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Забастовка польских перевозчиков: что известно

Сопредседатель забастовки Томаш Борковский рассказал Укринформу, что протест переносится с 3 на 6 ноября. При этом он продлится до 3 января.

— Блокада начинается с 12:00 (13:00 по киевскому времени — ред.) 6 ноября, — отметил он.

Руководитель отдела международных перевозок группы логистических компаний Zamler Александр Кирилюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку, что польские перевозчики настроены блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

— Наши дипломаты будут делать все, чтобы не допустить эту забастовку. 60% всех пунктов пропуска в страны Европы расположены на границе с Польшей. Если поляки их заблокируют, это будет транспортный коллапс, — отмечает Александр Кирилюк.

В таком случае товары из Северной и Центральной Европы будут попадать в Украину с огромными задержками, а также это усложнит экспорт продукции из Украины.

— Сейчас идет коммуникация с обеих сторон, однако нельзя говорить, что это что-то новое для нас: мы помним такие же ситуации и в мае, и в 2022 году. Требования перевозчиков — вернуть разрешения для украинских перевозчиков на двусторонние перевозки, — объясняет Александр Кирилюк.

Мотивация — зарабатывать больше, чем украинские перевозчики.

По словам руководителя отдела международных перевозок, повлиять на ситуацию может обращение Украины в ЕС, однако такие иски рассматриваются очень долго, а времени у Украины нет. Потому, вероятно, придется договариваться именно с польскими перевозчиками, инициативной группой или министерством.

Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в своем Facebook написал, что министерство провело переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по мобильности (DG MOVE).

— Есть уверения от европейских коллег, что никакие требования перевозчиков не изменят действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. Транспортный безвиз будет действовать так же, как должен — до июля 2024 года как минимум.

Украина не выбирала вариант обеспечивать всю логистику по суше. Такие условия возникли из-за российского вторжения и морской блокады.

И в этих условиях мы должны обеспечить нормальное функционирование путей солидарности и поддержки нашей экономики. Без каких-либо блокировок границ, — отметил Сергей Деркач.

Какие пункты пропуска могут перекрыть из-за забастовки польских перевозчиков

Пограничники говорят, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузовиков в направлении пунктов пропуска:

Ягодин-Дорохуск;

Краковец-Корчова;

Рава-Руська-Хребене.

Еще недавно Украина планировала увеличить объем экспорта зерна. Как это планируют реализовывать, мы писали раньше.

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