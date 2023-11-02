Причина в грошах? Страйк польських перевізників: що відомо та які пункти пропуску можуть перекрити

З часу повномасштабного вторгнення світова політика круто змінилася: цілком очевидним стало те, що не всі держави та їхні очільники готові до спільного європейського розвитку. Разом з тим, Україна залучилася підтримкою сильних держав-союзниць, серед яких і сусідня Польща.

На тлі виборів у Польщі та зміни настрою самих поляків, українці неодноразово чули гучні заяви від влади країни. Водночас експерти тоді вважали, що такі наративи ширяться лише перед виборами, а надалі стосунки між Україною та Польщею владнаються.

Додаткового напруження додавала й заборона Польщі та інших країн на імпорт українського зерна, про що ми детальніше розповідали тобі раніше. Тепер сколихнула інша новина: польські перевізники планують страйк на пунктах пропуску з Україною.

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Страйк польських перевізників: що відомо

Співголова страйку Томаш Борковський розповів Укрінформу, що протест переноситься з 3 на 6 листопада. При цьому він триватиме до 3 січня.

— Блокада розпочинається з 12:00 (13:00 за київським часом — ред.) 6 листопада, — зазначив він.

Керівник відділу міжнародних перевезень групи логістичних компаній Zamler Олександр Кирилюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про те, що польські перевізники налаштовані блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

— Наші дипломати робитимуть все, щоб не допустити цього страйку. 60% усіх пунктів пропуску до країн Європи розташовані на кордоні з Польщею. Якщо поляки їх заблокують, то це буде транспортний колапс, — зазначає Олександр Кирилюк.

У такому випадку товари з Північної та Центральної Європи потраплятимуть до України з величезними затримками, а також це ускладнить експорт продукції з України.

— Зараз іде комунікація з обох сторін, однак не можна казати, що це щось нове для нас: ми памʼятаємо такі ж ситуації й цього року у травні, і у 2022 році. Вимоги перевізників — повернути дозволи для українських перевізників на двосторонні перевезення, — пояснює Олександр Кирилюк.

Мотивація — заробляти більше за українських перевізників.

За словами керівника відділу міжнародних перевезень, вплинути на ситуацію може звернення України до ЄС, однак такі позови розглядаються дуже довго, а часу в України немає. Тому, ймовірно, доведеться домовлятися саме з польськими перевізниками, ініціативною групою чи міністерством.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у своєму Facebook написав, що міністерство провело перемовини з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE).

— Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Транспортний безвіз діятиме так, як і має — до липня 2024 року щонайменше.

Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом. Такі умови виникли через російське вторгнення та морську блокаду. І в цих умовах ми маємо забезпечити нормальне функціонування шляхів солідарності та підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокувань кордонів, — зазначив Сергій Деркач. Які пункти пропуску можуть перекрити через страйк польських перевізників Прикордонники кажуть, що польські перевізники мають намір блокувати рух вантажівок у напрямку пунктів пропуску: Ягодин-Дорохуськ;

Краківець-Корчова;

Рава-Руська-Хребене. Ще недавно Україна планувала збільшити обсяги експорту зерна. Як це планують реалізовувати, ми писали раніше.

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