Причина в грошах? Страйк польських перевізників: що відомо та які пункти пропуску можуть перекрити

З часу повномасштабного вторгнення світова політика круто змінилася: цілком очевидним стало те, що не всі держави та їхні очільники готові до спільного європейського розвитку. Разом з тим, Україна залучилася підтримкою сильних держав-союзниць, серед яких і сусідня Польща.
На тлі виборів у Польщі та зміни настрою самих поляків, українці неодноразово чули гучні заяви від влади країни. Водночас експерти тоді вважали, що такі наративи ширяться лише перед виборами, а надалі стосунки між Україною та Польщею владнаються.
Додаткового напруження додавала й заборона Польщі та інших країн на імпорт українського зерна, про що ми детальніше розповідали тобі раніше. Тепер сколихнула інша новина: польські перевізники планують страйк на пунктах пропуску з Україною.
Співголова страйку Томаш Борковський розповів Укрінформу, що протест переноситься з 3 на 6 листопада. При цьому він триватиме до 3 січня.
— Блокада розпочинається з 12:00 (13:00 за київським часом — ред.) 6 листопада, — зазначив він.
Керівник відділу міжнародних перевезень групи логістичних компаній Zamler Олександр Кирилюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про те, що польські перевізники налаштовані блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.
— Наші дипломати робитимуть все, щоб не допустити цього страйку. 60% усіх пунктів пропуску до країн Європи розташовані на кордоні з Польщею. Якщо поляки їх заблокують, то це буде транспортний колапс, — зазначає Олександр Кирилюк.
У такому випадку товари з Північної та Центральної Європи потраплятимуть до України з величезними затримками, а також це ускладнить експорт продукції з України.
— Зараз іде комунікація з обох сторін, однак не можна казати, що це щось нове для нас: ми памʼятаємо такі ж ситуації й цього року у травні, і у 2022 році. Вимоги перевізників — повернути дозволи для українських перевізників на двосторонні перевезення, — пояснює Олександр Кирилюк.
Мотивація — заробляти більше за українських перевізників.
Мотивація — заробляти більше за українських перевізників.
За словами керівника відділу міжнародних перевезень, вплинути на ситуацію може звернення України до ЄС, однак такі позови розглядаються дуже довго, а часу в України немає. Тому, ймовірно, доведеться домовлятися саме з польськими перевізниками, ініціативною групою чи міністерством.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у своєму Facebook написав, що міністерство провело перемовини з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE).
— Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Транспортний безвіз діятиме так, як і має — до липня 2024 року щонайменше.
Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом. Такі умови виникли через російське вторгнення та морську блокаду.
Україна не обирала варіант забезпечувати всю логістику суходолом. Такі умови виникли через російське вторгнення та морську блокаду.
І в цих умовах ми маємо забезпечити нормальне функціонування шляхів солідарності та підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокувань кордонів, — зазначив Сергій Деркач.
Прикордонники кажуть, що польські перевізники мають намір блокувати рух вантажівок у напрямку пунктів пропуску:
Ще недавно Україна планувала збільшити обсяги експорту зерна. Як це планують реалізовувати, ми писали раніше.
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