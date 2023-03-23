Помогают нашим беженцам за границей: как украинские медики нашли работу в Польше

Еще до полномасштабной войны, когда началась эпидемия Covid-19, Польша испытывала нехватку медицинского персонала. Их молодые врачи, только получив европейский диплом, часто едут работать в Германию или Финляндию, где медики оплачиваются лучше.

Потому Польша вынуждена была реагировать и в 2019 году ввела упрощенную систему трудоустройства для медиков-иностранцев. Раньше им нужно было сдавать экзамены по специализации и языку, а сейчас — только подать документы в Министерство здравоохранения и получить разрешение на работу: правда, всего на пять лет.

Из-за полномасштабной войны многие украинские врачи оказались в Польше и легко устраиваются на работу. Как именно это происходит — узнавай из материала.

Сейчас также смотрят

Как устроиться врачом в Польше

Украинцы за границей говорят: когда возникает какая-то необходимость обращения к врачу, у них возникает проблема не только в выстаивании очередей. Пациентам трудно объяснить, что именно их беспокоит, а еще труднее — понять медицинскую терминологию на польском.

Так было и с Александрой. Наконец, через знакомых девушка нашла врача из Украины. Как оказалось, в Польше с начала полномасштабной войны работает более двух с половиной тысяч украинских медиков.

Владелец сети семейных клиник на западе Польши Ирина говорит: за год к коллективу присоединились три врача из Украины. Среди прочего врачи из Украины получают жилье, иногда даже рабочее авто.

Украинских медиков польские коллеги хоть и воспринимают как конкурентов за уровень знаний и умений, но всячески поддерживают, потому что справиться с миллионами украинских беженцев им самим было бы трудно.

А вот американские врачи наоборот: покинули родные штаты и приехали в Украину, чтобы бесплатно лечить внутренних переселенцев. Где это происходит и как — читай в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!