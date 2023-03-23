Світ

Допомагають нашим біженцям за кордоном: як українські медики знайшли роботу у Польщі

Наталія Жуковська 23 Березня 2023, 21:00

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