Допомагають нашим біженцям за кордоном: як українські медики знайшли роботу у Польщі

Ще до повномасштабної війни, коли почалася епідемія Covid-19, Польща відчувала нестачу медичного персоналу. Їхні молоді лікарі, щойно отримавши європейський диплом, часто їдуть працювати в Німеччину чи Фінляндію, де медики оплачуються краще.

Відтак Польща змушена була реагувати й у 2019 році запровадила спрощену систему працевлаштування для медиків-іноземців. Раніше їм треба було складати іспити зі спеціалізації та мови, а нині — лише подати документи в Міністерство охорони здоров’я та отримати дозвіл на роботу: щоправда, тільки на п’ять років.

Через повномасштабну війну багато українських лікарів опинились у Польщі й легко влаштовуються на роботу. Як саме це відбувається — дізнавайся з матеріалу.

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Українці за кордоном кажуть: коли виникає якась необхідність звернення до лікаря, у них постає проблема не лише у вистоюванні черг. Пацієнтам важко пояснити, що саме їх турбує, а ще важче — зрозуміти медичну термінологію польською.

Так було й з Олександрою. Врешті, через знайомих дівчина знайшла лікарку з України. Як виявилося, в Польщі від початку повномасштабної війни працює понад дві з половиною тисячі українських медиків.

Власниця мережі сімейних клінік на заході Польщі Ірина каже: за рік до колективу доєднались три лікарі з України. Серед іншого — лікарі з України отримують житло, іноді навіть робоче авто.

Українських медиків польські колеги хоч і сприймають як конкурентів за рівень знань та умінь, попри це всіляко підтримують, бо впоратись з мільйонами українських біженців їм самим було б важко.

А ось американські лікарі навпаки: покинули рідні штати та приїхали до України, аби безплатно лікувати внутрішніх переселенців. Де це відбувається та як — читай в іншому матеріалі.

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